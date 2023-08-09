УАЗ начал поставки штампованных деталей для люксовых Aurus

Компания «УАЗ-Штамповочное производство», дочернее предприятие Ульяновского автозавода, приступила к выпуску штампованных комплектующих для производственных цехов Aurus, расположенных в Елабуге. Об этом 9 августа сообщает корпоративная газета «Панорама УАЗ».

Как выяснилось, поставки деталей начались еще в июне. Издание не уточняет, о каких именно деталях идет речь, однако известно, что комплектующих было пять и что они изготовлены по технологии «лазерная резка ― штамповка ― сварка ― гальванопокрытие».

Ранее в этот день стало известно, что студенты Ульяновского государственного технического университета (УлГТУ) вывели на дорожные испытания в Нижнем Новгороде разработанную ими модификацию внедорожника «УАЗ Patriot» с функцией автономного вождения.

Беспилотный Patriot оборудован автоматической трансмиссией, гидроусилителем руля, подруливающим устройством, системой глобального позиционирования, а также навигатором. Автомобиль управляется с помощью дистанционного пульта.

Следующим шагом авторы проекта называют создание программного обеспечения для автономного «УАЗа», которое пригодится в сельском хозяйстве и для доставки грузов на закрытых территориях.