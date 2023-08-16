Путин призвал МЧС не расслабляться перед новым тайфуном на Дальнем Востоке

МЧС не стоит расслабляться в преддверии нового тайфуна на Дальнем Востоке. Об этом 16 августа заявил президент России Владимир Путин.

Глава МЧС Александр Куренков доложил главе государства о последствиях паводков из-за тайфуна «Ханун» на Дальнем Востоке. Он сообщил, что в регионе приближается следующий тайфун, однако нагрузка, связанная с ним, ожидается легче, чем в прошлом году.

«Но расслабляться нельзя. Полегче, побольше — там сейчас непонятно. Ясно, что прогноз есть, но всё равно надо внимательно мониторить ситуацию», — ответил на это Путин.

Глава государства спросил, необходима ли дополнительная помощь в связи с паводками в регионе. На что Куренков ответил, что Приморскому краю понадобится финансовая поддержка в связи с большим числом пострадавших.

«Вы тогда вместе с губернатором и организуйте соответствующий запрос, оформите», — подытожил Путин.

В заключение он подчеркнул, что такой запрос нужно сделать как можно быстрее.

Ранее, 15 августа, пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков сообщил, что тайфун LAN, надвигающийся на Приморье, затронет Ольгинский, Кавалеровский, Дальнегорский и Тернейский районы региона, где возможны штормовой нагон, подпор малых рек и выход их из берегов. В указанных районах, по его словам, может выпасть 100 мм осадков. предполагается, что в ночь на 16 августа тайфун окажется в Японском море, в дальнейшем будет смещаться над его акваторией юго-восточнее Приморья в сторону острова Хоккайдо.

При этом, 14 августа сообщалось, что новый тайфун LAN вновь принесет в Приморье, уже пострадавшее от тайфуна «Канун», сильные дожди. Тайфун в регионе ожидается 17 августа. Специалисты предупредили, что из-за сильных дождей в реках может подняться уровень воды на 0,6 – 1,2 м.

Позже, 15 августа, губернатор региона Олег Кожемяко рассказал о введении в Приморье режима чрезвычайной ситуации регионального характера из-за масштабов последствий и ущерба от наводнения.

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