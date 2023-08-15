Названы районы Приморья, которые затронет тайфун LAN

Ожидается, что тайфун LAN, надвигающийся на Приморье, затронет Ольгинский, Кавалеровский, Дальнегорский и Тернейский районы региона, где возможен штормовой нагон, подпор малых рек и выход их из берегов. Об этом «Известиям» 15 августа рассказал пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.

«В результате возможного обострения полярного фронта при его взаимодействии с тайфуном LAN 17 августа в Ольгинском, Кавалеровском, Дальнегорском и Тернейском районах может выпасть от 100 мм осадков со всеми вытекающими последствиями. Возможен штормовой нагон, подпор малых рек и выход их из берегов», — сообщил он.

По его словам, предполагается, что в ночь на 16 августа тайфун окажется в Японском море, в дальнейшем будет смещаться над его акваторией юго-восточнее Приморья в сторону оострова Хоккайдо.

«Одновременно с продвижением тайфуна на северо-восток, располагающийся над Приморьем полярный фронт будет пытаться сблизиться с тайфуном и обогатиться его влагой, что, скорее всего, может получаться над восточными и особенно северо-восточными районами края, где не исключены сильные дожди. На остальной территории края 16 и 17 августа дожди будут, в основном, небольшими и умеренными», — отметил Чулков.

14 августа сообщалось, что новый тайфун LAN вновь принесет в Приморье, уже пострадавшее от тайфуна «Канун», сильные дожди. Ожидается, что он придет в регион 17 августа. Специалисты предупредили, что из-за сильных дождей в реках может подняться уровень воды на 0,6–1,2 м.

Днем позже губернатор региона Олег Кожемяко рассказал, что в Приморском крае введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за масштабов последствий и ущерба от наводнения в районе.