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В первой половине августа в России подорожали машины 13 брендов

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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В период с 1 по 15 августа 13 представленных на российском рынке автобрендов подняли стоимость на машины. Это самое масштабное увеличение цен с прошедшего мая. Главными причинами подорожания называют увеличение утильсбора с начала месяца, а также ослабление курса рубля по отношению к доллару и евро. Об этом 16 августа рассказали аналитики «Автостата» со ссылкой на классифайд «Цена Авто».

По данным аналитиков, больше всего за первые две недели августа выросла стоимость «Москвичей»: обе модели московского автозавода выросли в цене более чем на 10%, или на 228–392 тыс. рублей.

Кроме того, компания Changan подняла цену на 10 моделей из представленных на российском рынке 14 моделей. Сумма, на которую подорожали машины, варьируется от 70 тыс. до 320 тыс. рублей, что в процентном соотношении отражает прирост от 3,4 до 8,2%.

На прошедшей неделе в России подорожали на 100 тыс. рублей все модели JAC. Теперь лифтбэк JAC J7 доступен покупателю от 2,13 млн рублей, кроссовер JS6 — от 2,73 млн рублей, пикап T6 — от 2,65 млн рублей, пикап T8 Pro — от 2,92 млн рублей. Также JAC переписал ценник на готовящийся к выходу кроссовер JS3: теперь модель будет продаваться от 1,84 млн рублей.

Подорожание не обошло стороной и автоконцерн Chery, который поднял стоимость сразу нескольких моделей на 60 тыс. рублей. Например, кроссовер Tiggo 4 теперь доступен по цене от 2,22 млн рублей, Tiggo 7 Pro — от 2,82 млн рублей, а седан Arrizo 8 — от 3,51 млн рублей.

Также подорожали автомобили Omoda ― цена на них поднялась в среднем на 40–60 тыс. рублей. Так, например, стоимость седана Omoda S5 теперь начинается от 2,25 млн рублей, а кроссовера C5 — от 2,61 млн рублей.

Помимо перечисленных брендов, цены на представленные на российском рынке авто подняли GAC, Great Wall, Haval, Geely, FAW, BAIC и Kaiyi. В среднем стоимость этих машин в первой половине августа выросла на 2–3%.

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Ранее этим днем стало известно, что в минувшем июле российский рынок автомобилей вернулся на пятое место среди европейских площадок. В июне Россию сместила на шестое место Испания.

Больше всего автомобилей в Европе с большим отрывом продали в ФРГ ― 243 277 авто. На втором месте расположилась Великобритания, где реализовали 143 921 новую машину, что стало лучшим результатом страны с июля 2020 года, однако эти показатели до сих пор не достигли допандемийных продаж 2019 года. Сейчас авторынок Великобритании отстает от результатов четырехлетней давности на 28%.

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