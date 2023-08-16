Температура в Турции поднялась до отметки +49,5 градуса
В Турции установлен новый температурный рекорд. Столбики термометров поднялись до отметки +49,5 градуса. Аномальную жару зарегистрировали в провинции Эскишехир, передает телеканал «Известия». Предыдущий рекорд — +49,1 градуса был установлен в провинции Шырнак на юго-востоке страны в июле 2021 года. По прогнозам синоптиков, зной продержится до воскресенья.
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