Совбез Африканского союза выступил против применения силы к мятежникам в Нигере

Совет мира и безопасности (CPS) Африканского союза решил отказаться от применения силы против мятежников в Нигере, дистанцируясь таким образом от Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Об этом сообщила газета Le Monde в среду, 16 августа, ссылаясь на источники.

Издание сообщает, что данное решение было принято на встрече CPS, состоявшейся двумя днями ранее, 14 августа.

«Напоминая о нашей политике абсолютной нетерпимости к неконституционным сменам правительства, мы решили не поддерживать военное вмешательство в Нигере, поскольку оно может привести к бойне в стране и дестабилизирует ситуацию в регионе», — цитирует газета заявление CPS.

Таким образом, позиция CPS по неприменению силы в Нигере «дистанцирует организацию от ЭКОВАС, которое, даже если и продолжает выступать за «диалог», приказало «немедленно активировать все резервные силы» и это значительно ослабляет западноафриканскую организацию, указывают авторы статьи.

«Начать военное наступление, отвергнутое Африканским союзом, было бы беспрецедентным противоречием», — объяснил специалист из Института исследований в области безопасности Пол-Саймон Хэнди, комментарий которого приводится в материале.

По его словам, ЭКОВАС будет трудно применить силу без одобрения Африканского союза, к тому же многие в самом сообществе сомневаются в законности такой операции.

На важность урегулирования кризиса в Нигере мирным путем указали 15 августа в телефонном разговоре лидеры России и Мали Владимир Путин и Ассими Гоита. В беседе они уделили особое внимание обстановке в Сахаро-Сахельском регионе и подчеркнули, что урегулирование ситуации вокруг Нигера должно идти исключительно мирными политико-дипломатическими средствами.

26 июля президентская гвардия Нигера организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее. На следующий день они объявили, что Базум смещен.

Через несколько дней лидеры ЭКОВАС заявили о подготовке к развертыванию резервных сил, которые могли бы осуществить вооруженное вторжение в Нигер с целью освобождения свергнутого мятежниками президента. В МИД РФ при этом указали на то, что военные методы при урегулировании ситуации в Нигере могут затянуть кризис и дестабилизировать обстановку во всем регионе.

12 августа глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что ЕС готовит режим индивидуальных санкций против Нигера в поддержку усилий ЭКОВАС по «восстановлению демократии» в республике.