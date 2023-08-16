Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ФСБ сообщила об уничтожении диверсантов ВСУ в Брянской области
Общество
Синоптик сообщил о завершении купального сезона в Москве в предстоящие выходные
Мир
Совбез Африканского союза выступил против применения силы к мятежникам в Нигере
Армия
В России рассказали о создании сверхзвукового самолета без остекления
Общество
Глава Дагестана обсудил с Путиным взрыв на АЗС в Махачкале
Авто
Мишустин поручил бизнесу финансировать комплексы АЗС с отелями, кафе и магазинами
Общество
Суд арестовал домогавшегося к девочке мужчину в Ижевске
Общество
Собянин сообщил о тяжелом состоянии шести пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале
Авто
Российский авторынок в июле поднялся на пятое место в европейском рейтинге
Общество
Полиция Петербурга доставила в военкомат более 100 мигрантов с паспортами РФ
Общество
Авиакомпания «Россия» с 24 декабря запустит рейсы в Гавану
Общество
СК возбудил уголовное дело в отношении авиакомпании Red Wings
Общество
Власти Дагестана сообщили о повреждении более 400 строений после взрыва на АЗС
Сюжет:

Совбез Африканского союза выступил против применения силы к мятежникам в Нигере

0
Фото: REUTERS/Mahamadou Hamidou
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Совет мира и безопасности (CPS) Африканского союза решил отказаться от применения силы против мятежников в Нигере, дистанцируясь таким образом от Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Об этом сообщила газета Le Monde в среду, 16 августа, ссылаясь на источники.

Издание сообщает, что данное решение было принято на встрече CPS, состоявшейся двумя днями ранее, 14 августа.

«Напоминая о нашей политике абсолютной нетерпимости к неконституционным сменам правительства, мы решили не поддерживать военное вмешательство в Нигере, поскольку оно может привести к бойне в стране и дестабилизирует ситуацию в регионе», — цитирует газета заявление CPS.

Таким образом, позиция CPS по неприменению силы в Нигере «дистанцирует организацию от ЭКОВАС, которое, даже если и продолжает выступать за «диалог», приказало «немедленно активировать все резервные силы» и это значительно ослабляет западноафриканскую организацию, указывают авторы статьи.

«Начать военное наступление, отвергнутое Африканским союзом, было бы беспрецедентным противоречием», — объяснил специалист из Института исследований в области безопасности Пол-Саймон Хэнди, комментарий которого приводится в материале.

По его словам, ЭКОВАС будет трудно применить силу без одобрения Африканского союза, к тому же многие в самом сообществе сомневаются в законности такой операции.

Блок аут: Нигер готовится отразить интервенцию ЭКОВАС
Как настроены жители республики и почему Франция сдает позиции в Западной Африке

На важность урегулирования кризиса в Нигере мирным путем указали 15 августа в телефонном разговоре лидеры России и Мали Владимир Путин и Ассими Гоита. В беседе они уделили особое внимание обстановке в Сахаро-Сахельском регионе и подчеркнули, что урегулирование ситуации вокруг Нигера должно идти исключительно мирными политико-дипломатическими средствами.

26 июля президентская гвардия Нигера организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее. На следующий день они объявили, что Базум смещен.

Через несколько дней лидеры ЭКОВАС заявили о подготовке к развертыванию резервных сил, которые могли бы осуществить вооруженное вторжение в Нигер с целью освобождения свергнутого мятежниками президента. В МИД РФ при этом указали на то, что военные методы при урегулировании ситуации в Нигере могут затянуть кризис и дестабилизировать обстановку во всем регионе.

12 августа глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что ЕС готовит режим индивидуальных санкций против Нигера в поддержку усилий ЭКОВАС по «восстановлению демократии» в республике.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023