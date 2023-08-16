Америке — бой: как киты почти рассорили Вашингтон с Токио

В преддверии визита японского премьера Фумио Кисиды в США в отношениях Вашингтона и Токио внезапно обнаружилась существенная трещина. Американцы решили надавить на своего главного союзника в Азии, чтобы тот подписался под пунктом с критикой китобойного промысла в хартии Индо-Тихоокеанской экономической структуры. Э то торговое соглашение с 13 странами АТР было обнародовано Штатами в прошлом году для противодействия экономическому влиянию Китая . Теперь в Токио раздаются голоса в поддержку демонстративного выхода страны из этой структуры в случае, если японцев не оставят в покое с их приверженностью китоловству . О том, почему этот вопрос столь принципиален для Японии и какой реакции ожидать от США, — в материале «Известий».

Китобойная преграда

Накануне намеченной на 18 августа в американском Кэмп-Дэвиде трехсторонней встречи лидеров США, Японии и Южной Кореи Джо Байдена, Фумио Кисиды и Юн Сок Еля в прессу просочилась одна любопытная деталь , формально никак не связанная с грядущим общением, но способная его отчасти омрачить. Как выяснило издание Financial Times, Штаты — и в частности, офис торгового представителя США — стали оказывать на Японию давление с тем, чтобы она согласилась на пункт о запрете китобойного промысла или как минимум подписалась под критической оценкой этой деятельности в готовящейся хартии Индо-Тихоокеанских экономических рамок (IPEF).

Инициатива IPEF, к которой в настоящий момент решили подключиться 13 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, включая и Японию, была анонсирована главой Белого дома в мае прошлого года в Токио. Во многом она ставила целью сдержать Китай, создав противовес его экономической привлекательности за счет усиления американского доминирования в регионе . Ну а заодно — помочь Штатам упрочить свое реноме после того, как в 2017 году тогдашний лидер страны Дональд Трамп вывел Вашингтон из похожего торгового пакта — соглашения о Транстихоокеанском партнерстве.

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Новую торговую инициативу хотят окончательно согласовать к ноябрю. Однако на этой неделе неназванные японские чиновники дали понять: Токио готов отказаться от своего участия в ней из-за давления своего союзника по теме китобойного промысла .

— Очевидно, что вопрос о китобойном промысле не входит в компетенцию IPEF. Неразумный шаг Вашингтона отражает внутриполитические/электоральные интересы, ставящие краткосрочную выгоду над стратегическими интересами безопасности , — сказал «Известиям» профессор международной политики и национальной безопасности Университета святого Андрея в Идзуми Масахиро Мацумура.

По его словам, давление на Кисиду грозит нанести ущерб жизнеспособности его и без того ослабленного кабинета и потому такая «близорукость Вашингтона», безусловно, будет препятствовать процессу согласования многостороннего торгового соглашения .

Схожее недоумение позицией Соединенных Штатов высказали и многие американские эксперты. « Я понятия не имею, почему США настаивают на этом пункте на данный момент, когда большинство основных вопросов уже согласовано и когда вопрос о коммерческом китобойном промысле был эффективно решен с выходом Японии из Международной китобойной комиссии в 2019 году », — заметил гонконгской газете South China Morning Post эксперт токийского кампуса Американского университета Темпл Майкл Кучек.

Фото: ТАСС/EPA/FRANCK ROBICHON



Сомнительной идею включить ограничения на китобойный промысел в торговый пакт IPEF назвал и бывший эксперт правительства США по Японии Кристофер Джонстон, отметив, что это «только отторгает Японию — партнера, в котором Вашингтон нуждается больше, чем в каком-либо другом, чтобы IPEF принес результаты» .

Дело принципа

Япония — одна из трех стран мира, наряду с Норвегией и Исландией, где до сих пор разрешен китобойный промысел . Будучи долгое время членом Международной китобойной комиссии, Япония в прошлом придерживалась введенного в 1986 году запрета на коммерческий промысел. Но при этом успешно пользовалась международной правовой лазейкой, убивая китов в обширном регионе около Антарктики «в целях научных исследований», продавая затем мясо морских животных на внутреннем рынке . В 2019 году Япония и вовсе вышла из этого международного соглашения, продолжив вести ловлю китов без ссылки на науку, но только в своей исключительной экономической зоне .

При этом в последние годы китобойный промысел был для японцев не столько вопросом выживания и прибыли, сколько верности традициям. Сейчас в китобойной отрасли всей страны занято всего около 300 человек, и при этом правительству приходится ее субсидировать — для обеспечения работой в сельских районах и сохранения японской кулинарной культуры.

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И это притом что вкусы населения за многие десятилетия заметно изменились. Если в далеком 1962 году японцы употребили 233 тыс. т китового мяса (тогда это составляло около 30% потребностей населения в мясе), то в 2020-м по всей стране было продано всего 2 тыс. т, а годом позже — вдвое меньше . В начале этого года, чтобы подстегнуть потребление китового мяса среди молодежи, компания Kyodo Senpaku даже запустила сеть торговых автоматов, продающих китовый бекон, китовые консервы, китовые стейки и сашими из сырого кита. Но какого-то ажиотажа это совершенно не вызвало. Как гласят многочисленные исследования, большинство современных японцев ни разу не пробовали мясо кита, и сегодня каждый житель страны в среднем съедает всего около 40 г мяса этого морского млекопитающего в год.

Тем не менее, невзирая на убыточность китобойного промысла и крайне низкий спрос на такое мясо, японцы сохранили свой принципиальный взгляд на необходимость оставить всё как есть . «В Японии это символ уважения к различным культурам. И многие здесь считают неправильным, когда люди извне навязывают культуру питания другим местам», — пояснил в свое время главный переговорщик по выходу Японии из Международной китобойной комиссии Дзедзи Морисита.

На фоне того, что японская общественность поддерживает продолжение китобойного промысла, премьеру Фумио Кисиде придется противостоять давлению США и даже отказаться от всего соглашения по торговле, если не будет другого выбора , предположил профессор международных отношений Университета префектуры Фукуи Йоичи Симада.

Фумио Кисида и Джо Байден Фото: Global Look Press/dpa/Michael Kappeler

«Известия» направили запрос в посольство Японии в США и офис торгового представителя США с вопросом о судьбе пункта, касающегося китобойной тематики, но не получили оперативных ответов. Впрочем, один неназванный американский источник признался на днях журналистам, что администрация Байдена планирует убрать противоречивый кусок из проекта хартии IPEF из-за оппозиции Токио .

Отчасти это объясняется тем, что на кону не только многостороннее торговое соглашение США со странами АТР, но и необходимость расширить сотрудничество с Японией и Южной Кореей в сфере обороны и безопасности. А именно эта тема, как ожидается, будет ключевой на переговорах лидеров трех стран в ближайшую пятницу.