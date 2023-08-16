Жители организовали мемориал на месте взрыва на АЗС в Махачкале

Стихийный мемориал, созданный неравнодушными жителями, находится на месте взрыва и пожара на АЗС под Махачкалой.

Люди несут к месту трагедии цветы и игрушки в память о погибших в ходе происшествия на заправке. По последним данным, взрыв унес жизни 35 человек, трое из которых дети. По состоянию на 15 августа, в больницах остаются 65 человек.

Кроме того, по словам главы Дагестана Сергея Меликова, свыше 400 строений были повреждены или разрушены после взрыва на АЗС.

Смертельное происшествие на АЗС в Махачкале произошло вечером 14 августа. Площадь возгорания после взрыва составила 500 кв. м. Как рассказал источник «Известий», причиной ЧП мог стать загоревшийся автомобиль, который находился в автосервисе рядом с заправкой.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Позднее, 16 августа, руководитель проектов систем безопасности Сергей Победоносцев рассказал «Известиям», что на АЗС наблюдались многочисленные нарушения. Он отметил, что кадры с места происшествия демонстрируют отсутствие необходимой системы пожаротушения.