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Политолог заявил о наращивании Латвией антибелорусской активности

Латвия объявила мобилизацию пограничников на границе с Белоруссией: мнение политолога Мезюхо
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Фото: Global Look Press/Alexander Welscher
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Госпогранслужба Латвии сообщила, что проводит дополнительную мобилизацию пограничников и отзывает сотрудников из отпусков из-за роста потока мигрантов на границе с Белоруссией. Как заявил политолог Иван Мезюхо в беседе с «Известиями» 16 августа, действия Риги добавляют проблем в двусторонние отношения.

По словам эксперта, отношения Латвии и Белоруссии обострились в 2020 году, когда Рига, как и другие прибалтийские государства, стала заявлять о непризнании Александра Лукашенко легитимно избранным президентом Белоруссии.

«Латвия и ее соседи предпочитают общаться с самозванкой [экс-кандидатом в президенты Белоруссии] Светланой Тихановской. И Рига сегодня наращивает свою антибелорусскую активность. И думаю, что вопрос деградации латвийско-белорусских отношений — это вопрос не одного дня. Это то, что происходит в вялотекущем формате как минимум с 2020 года. Поэтому ситуация на границе лишь добавляет проблем в двусторонние контакты этих государств», — заключил Мезюхо.

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8 августа латвийское правительство сообщило, что Латвия с 11 августа на полгода собирается усилить режим пограничного контроля в уездах, которые граничат с Белоруссией, из-за участившихся случаев незаконного проникновения в страну. Распоряжение будет действовать на административных территориях Лудзенского, Краславского, Аугшдаугавского уездов и Даугавпилса.

В начале июля стало известно, что Литва в одностороннем порядке закрыла пограничный переход Мядининкай на белорусской границе.

Летом 2021 года Латвия, Литва и Польша столкнулись с нелегальной миграцией с территории Белоруссии. В связи с этим в Литве в начале июля объявили экстремальную ситуацию на государственном уровне, а также начали устанавливать стену. Власти Латвии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва нелегальных мигрантов.

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