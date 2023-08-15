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Госпогранслужба Латвии усилила мобилизацию из-за потока мигрантов

Латвия объявила о срочной мобилизации пограничников на границе с Белоруссией
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Фото: Global Look Press/Alexander Welscher
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Латвийских пограничников отозвали из отпусков для усиления защиты государственной границы. Об этом 15 августа сообщили на сайте госпогранслужбы Латвии.

«Решение принято в связи с растущей гибридной угрозой на латвийско-белорусской границе, где в минувшие сутки было зафиксировано 96 попыток ее незаконного пересечения», — говорится в сообщении.

Государственная пограничная служба также запросила дополнительную поддержку у Национальных вооруженных сил и Государственной полиции, добавили там.

Уточняется, что служба прекратила предоставление сотрудникам ежегодных отпусков, а тех, кто уже ушел на оплачиваемый отдых, призвали на службу.

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Ранее, 8 августа, латвийское правительство сообщило, что Латвия с 11 августа на полгода собирается усилить режим пограничного контроля в уездах, которые граничат с Белоруссией, из-за участившихся случаев незаконного проникновения в страну. Распоряжение будет действовать на административных территориях Лудзенского, Краславского, Аугшдаугавского уездов и Даугавпилса.

Там также сообщили, что с 11 августа 2021 года более 14 тыс. человек не были допущены к пересечению границы Латвии вне пунктов пропуска и порядка, установленных для легального въезда, в том числе с 1 января 2023 года по 7 августа 2023 года — более 5,4 тыс. человек.

Кроме того, 8 июля стало известно, что Литва в одностороннем порядке закрыла пограничный переход Мядининкай на белорусской границе.

Летом 2021 года Латвия, Литва и Польша столкнулись с нелегальной миграцией с территории Белоруссии. В связи с этим в Литве в начале июля объявили экстремальную ситуацию на государственном уровне, а также начали устанавливать стену. Власти Латвии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва нелегальных мигрантов.

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