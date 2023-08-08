Латвия усилит погранконтроль в граничащих с Белоруссией регионах с 11 августа

Латвия с 11 августа на полгода усилит режим пограничного контроля в уездах, которые граничат с Белоруссией, из-за участившихся случаев незаконного проникновения в страну. Об этом во вторник, 8 августа, сообщили на сайте латвийского правительства.

«Приказ был издан для обеспечения неприкосновенности государственной границы и предотвращения государственной угрозы, принимая во внимание несоразмерно большое количество случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы и его попыток и их возрастающую тенденцию», — говорится в сообщении ведомства.

Там также сообщили, что с 11 августа 2021 года более 14 тыс. человек не были допущены к пересечению границы Латвии вне пунктов пропуска и порядка, установленных для легального въезда, в том числе с 1 января 2023 года по 7 августа 2023 года — более 5,4 тыс. человек.

Распоряжение будет действовать на административных территориях Лудзенского, Краславского, Аугшдаугавского уездов и Даугавпилса.

Ранее, 4 августа, сообщалось, что из Латвии выдворят не сдававших языковой экзамен граждан России. Об этом заявил председатель парламентской комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмар Лидака. Он отметил, что закон предусматривает выдворение тех, кто в течение трех месяцев не покинул страну самостоятельно.

До этого, 3 июля, правительство Литвы ограничило грузовой транзит 57 групп товаров через Россию и Белоруссию. В список в основном входят товары с микроэлектроникой и полупроводниковыми компонентами. Ограничение будет действовать около года.

4 апреля сейм Литвы проголосовал за запрет гражданам России приобретать недвижимость в стране. За принятие решения проголосовали 76 депутатов, против — 13, воздержались 34 парламентария.