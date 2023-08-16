«Интер Майами» благодаря голам Месси выиграл все матчи полуфинала Кубка лиг

Американский футбольный клуб (ФК) «Интер Майами» из Флориды 16 августа во встрече на выезде с «Филадельфией Юнион» в полуфинале Leagues Cup (Кубка лиг) выиграл со счетом 4:1 и прошел в финал состязаний. Такой успешный результат команде обеспечил нападающий Лионель Месси, который сейчас играет за клуб.

Счет в матче был открыт уже на третьей минуте благодаря Хосефу Мартинесу с передачи украинского защитника Сергея Кривцова. Через 17 минут Месси увеличил преимущество своей команды, забив еще один мяч. Данный матч для аргентинца стал шестым подряд, в котором ему удалось отличиться, отмечает «Газета.Ru». В добавленное к первому тайму время еще один мяч в ворота соперников забросил Жорди Альба, он стал для него дебютным.

За 15 минут до окончания встречи Алехандро Бедойя из «Филадельфии Юнион» отыграл один мяч, но на 84-й минуте гол Давида Руиса снова довел преимущество «Интер Майами» до трех мячей.

На счету Месси уже 10 мячей за коллектив из Флориды. Перешедший в команду из США в июле, нападающий забил девять голов и сделал один результативный пас в шести встречах.

Месси дебютировал за «Интер Майами» в ночь на 22 июля, забив первый мяч за американскую команду. Позднее, 3 августа, дубль Месси принес «Интер Майами» победу в старте плей‑офф 1/16 финала Leagues Cup. Игра завершилась со счетом 3:1, нападающий забил голы на 7-й и 71-й минутах.

6 августа ФК «Интер Майами» в гостях на встрече в городе Фриско (США, штат Техас) в серии пенальти обыграл ФК «Даллас» в 1/8 финала Кубка лиг. Основное время матча закончилось со счетом 4:4, Лионель Месси забил голы на 6-й и 85-й минутах.

В начале июня французский «ПСЖ» объявил об уходе Месси из команды по окончании сезона-2022/23. Как объяснил сам футболист, его переход связан с желанием «уехать из Европы, выйти из центра внимания и больше думать о своей семье».

Американский клуб официально объявил о подписании контракта с аргентинским нападающим Месси 15 июля. Соглашение с игроком будет действовать до конца сезона 2025 года.