Дубль Месси принес «Интер Майами» победу в старте плей‑офф Leagues Cup

Американский футбольный клуб (ФК) «Интер Майами» одержал победу над «Орландо Сити» в матче 1/16 финала Leagues Cup, два гола в ворота соперников забил Лионель Месси. Об этом 3 июля сообщил «Спорт-Экспресс».

Игра завершилась со счетом 3:1, нападающий забил голы на седьмой и 71-й минутах.

Месси стал первым футболистом в истории клуба, которому удалось забить больше гола в двух матчах подряд, отмечает «Газета.Ru».

В предыдущем матче он дважды поразил ворота ФК «Атланта Юнайтед» (4:0).

Благодаря этой победе «Интер» вышел в 1/8 турнира, где сыграет с «Далласом».

Месси дебютировал за «Интер Майами» в ночь на 22 июля, он забил первый мяч за американскую команду. Ранее в том же месяце спортсмен перешел в клуб на правах свободного агента.

В начале июня французский ПСЖ объявил об уходе Месси из команды по окончании сезона-2022/23. Как объяснил сам футболист, его переход связан с желанием «уехать из Европы, выйти из центра внимания и больше думать о своей семье».