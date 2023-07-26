Месси забил два гола за футбольный клуб «Интер Майами»

Аргентинский нападающий Лионель Месси забил два гола в матче «Интер Майами» против «Атланты Юнайтед» в матче Leagues Cup.

Матч завершился со счетом 4:0 в пользу «Интер Майами». Месси вышел на поле с капитанской повязкой и забил голы на 8-й и 22-й минутах матча.

Еще два гола забил Роберт Тэйлор.

Месси перешел в «Интер Майами» в июле на правах свободного агента, дополняет «Газета.Ru».

В начале июня французский ПСЖ объявил об уходе Месси из команды по окончании сезона-2022/23. Как объяснил сам футболист, его переход связан с желанием «уехать из Европы, выйти из центра внимания и больше думать о своей семье».

Американский клуб официально объявил о подписании контракта с аргентинским нападающим Месси 15 июля. Соглашение с игроком будет действовать до конца сезона 2025 года.