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Месси в третьем матче подряд забил два мяча за «Интер Майами»

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Фото: REUTERS/Marco Bello
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Американский футбольный клуб «Интер Майами» в гостях на встрече в городе Фриско (США, штат Техас) в серии пенальти 6 августа обыграл ФК «Даллас» в 1/8 финала Leagues Cup (Кубка лиг).

В соревнованиях принимают участие команды Главной футбольной лиги (MLS) и чемпионата Мексики.

Основное время матча закончилось со счетом 4:4, Лионель Месси забил голы на шестой и 85-й минутах, также в его команде отличился Бенджамин Кремаски (65). Еще один мяч в свои ворота на 80-й минуте матча забил защитник «Далласа» Марко Фарфан.

У проигравшей команды мячи оформили Факундо Киньон (37), Бернард Камунго (45) и Алан Веласко (63). «Интер Майами» также отличился, и автогол на 68-й минуте сделал полузащитник команды Месси Роберт Тэйлор.

Месси стал первым футболистом в истории клуба, которому удалось забить больше гола в трех матчах подряд. Он же установил и прошлый рекорд «Интер Майами».

В 1/4 финала Кубка лиг «Интер Майами» сразиться с победителем встречи футбольных клубов «Хьюстон Динамо» и «Шарлотт», дата которой назначена на 8 августа (начало — 05:00 мск).

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Месси дебютировал за «Интер Майами» в ночь на 22 июля, он забил первый мяч за американскую команду. Ранее в том же месяце спортсмен перешел в клуб на правах свободного агента.

Позднее, 3 августа, дубль Месси принес «Интер Майами» победу в старте плей‑офф 1/16 финала Leagues Cup. Игра завершилась со счетом 3:1, нападающий забил голы на седьмой и 71-й минутах.

В начале июня французский ПСЖ объявил об уходе Месси из команды по окончании сезона-2022/23. Как объяснил сам футболист, его переход связан с желанием «уехать из Европы, выйти из центра внимания и больше думать о своей семье».

Американский клуб официально объявил о подписании контракта с аргентинским нападающим Месси 15 июля. Соглашение с игроком будет действовать до конца сезона 2025 года.

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