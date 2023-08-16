СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области

Взрывы были слышны в Харьковской области после объявления воздушной тревоги. Об этом 16 августа сообщает украинское СМИ «Страна.ua».

С 7:42 в регионе звучал сигнал воздушной тревоги.

Ранее в этот день СМИ также писали о взрывах в Измаиле и Рени в Одесской области Украины.

Минобороны РФ не прокомментировало эту информацию.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года в ответ на действия киевского режима.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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