Посол Ирана в РФ заявил о готовности Тегерана к безвизовому режиму с Россией

Тегеран готов к отмене виз для граждан России, для этого необходимо лишь дождаться соответствующих решений со стороны ответственных должностных лиц, заявил в интервью «Известиям» посол Ирана в РФ Казем Джалали.

«Что касается полной отмены виз между нашими странами, я бы хотел отметить, что в Исламской Республике Иран полностью готовы к этому шагу — отменить визы, чтобы граждане наших государств могли свободно ездить друг к другу. Естественно, мы ждем соответствующих решений от наших должностных лиц, после чего эти меры будут утверждены и переведены в практическую плоскость», — заявил Джалали.

При этом посол допустил, что у российских граждан недостаточно информации о туристических возможностях, которые может предоставить Иран. Тем не менее, отметил он, в республике будут рады видеть российских туристов в зимний период в южных районах, а также на островах Киш, Кешм, порте Чабехаре, городах Бендер-Аббасе, Бушере и других.

С 1 августа 2023 года заработал механизм, предполагающий возможность безвизовых поездок для туристических групп между Россией и Ираном. Теперь граждане РФ и ИРИ смогут ездить во вторую страну в рамках группы до 50 человек, длительность пребывания не должна превышать 15 суток.

Также с 1 августа в РФ заработал упрощенный порядок для получения въездного документа. Теперь граждане 55 стран смогут посетить Россию по электронном визу сроком действия 60 дней с момента оформления. Выдают ее за четыре календарных дня. Приглашения или подтверждения документов планирующему прибыть в РФ не требуется.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«В Иране полностью готовы отменить визы для россиян»