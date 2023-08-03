Штамп на паспорте: турпоток из России в Европу упал на 90%

С учетом нынешней политики ЕС рассчитывать на смягчение визовых требований к россиянам не стоит. Об этом заявили «Известиям» в постпредстве РФ при Евросоюзе , так же ситуацию оценивают эксперты из туротрасли. Как рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР), поток путешественников в Европу упал на 90% по сравнению с доковидными показателями . Однако это связано не только с санкциями в отношении Москвы. Тем не менее в Европе до сих пор остается ряд стран, которые лояльно относятся к выдаче виз россиянам .

Не хотят видеть

Визовая политика европейских стран стала ужесточаться на фоне российской спецоперации на Украине, а обычные граждане РФ начали восприниматься как персоны нон грата. Но даже в таких условиях россияне продолжали достаточно активно ездить в Европу . Однако всё изменилось осенью прошлого года, когда ЕС полностью остановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме .

— Происходящее сегодня в ЕС говорит в пользу того, что рассчитывать на какое-либо смягчение требований в контексте выдачи виз россиянам не стоит, — заявили «Известиям» в постпредстве РФ при Евросоюзе. — В подготовленных Еврокомиссией в сентябре 2022 года разъяснениях, которым должны следовать евростолицы в своей визовой политике по отношению к российским гражданам, четко прослеживается линия на ужесточение подхода к нашим соотечественникам, которые, в подаче еэсовцев, могут якобы представлять для государств-членов угрозу безопасности и общественному порядку .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

В российской дипмиссии подчеркнули: взятый курс на противоборство с РФ носит комплексный характер и не подразумевает каких-либо исключений . Тем более в условиях, когда местная политическая элита откровенно рисует из России и ее населения образ врага.

— В еэсовском понимании простым европейцам необходимо ограничить возможность прямого общения с россиянами. Иначе у жителей Европы может возникнуть резонный вопрос, насколько оправданна агрессивная политика Запада по отношению к таким же людям, как и они , — добавили в постпредстве.

После приостановки действия соглашения для граждан РФ, по сути, начали действовать общие правила получения разрешения на въезд . Так, консульский сбор для получения визы категории C вырос до €80, заявителям теперь приходится предоставлять больший пакет документов, а время рассмотрения запроса увеличилось до 45 дней. Вместе с тем отдельные страны в принципе перестали выдавать туристические визы — в частности, на этот шаг пошли власти прибалтийских республик, Бельгии, Дании, Нидерландов, Польши, Словакии, Финляндии и Чехии.

При этом в туристической отрасли предупреждают: ситуация с течением времени будет только ухудшаться . Как спрогнозировал в беседе с «Известиями» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин, весь последний год визовый режим для граждан РФ идет в сторону ужесточения, так что в краткосрочной перспективе этот тренд сохранится.

Впрочем, по словам вице-президента АТОР по выездному туризму, гендиректора туроператора Space Travel Артура Мурадяна, сейчас наблюдается общемировая тенденция на более строгие правила въезда .

К примеру, как сообщалось ранее, в 2024 году ЕС планирует запустить «Систему авторизации въезда в Европу» (ETIAS). Так, граждане стран, для которых посещение Евросоюза традиционно было на безвизовой основе, теперь должны будут получить специальное разрешение на въезд или транзит через ЕС. При этом людям в возрасте от 18 до 70 лет нужно будет заплатить €7. Требование об авторизации на ETIAS будет распространяться на граждан нескольких десятков стран, в том числе Австралии, Канады, США, Украины, Южной Кореи и Японии.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Мы видим, что даже США начинают ужесточать свое визовое законодательство, например в отношении граждан Венгрии (1 августа американские власти уведомили правительство страны о том, что срок действия электронного разрешения на въезд (ESTA) для владельцев венгерских паспортов сокращается с двух лет до одного года. — «Известия»). Так что либерализации не предвидится, а уж в отношении России мы точно не ждем смягчения визовых ограничений, — констатировал вице-президент АТОР.

Падение турпотока

Все эти ограничения в отношении простых россиян не могли не сказаться на объемах туристических потоков в страны ЕС . Как отметил Артур Мурадян, даже те, кто продолжают ездить в Европу в том же темпе, что и раньше, теперь вынуждены получать по несколько виз вместо одной.

— Однако в принципе, если судить по объему туризма в зону Шенгена со стороны России, то он находится где-то на уровне 5–10% от допандемийных показателей . Может, даже меньше, пока точных данных нет, — рассказал он «Известиям». — Если смотреть по объему до COVID-19 и когда всё было хорошо, то падение порядка 90% .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Причем, по словам вице-президента АТОР, в лучшую сторону ситуация вряд ли изменится, так как получение виз никак не упрощается, а разрешения на въезд в большинстве консульских служб выдаются на срок поездки. Помимо этого, в последнее время наблюдается тенденция на закрытие консульств.

— Для сравнения, Финляндия: она выдавала россиянам больше всего шенгенских виз, а сейчас у нас и консульство в Санкт-Петербурге закрыли, и визу туристическую уже не получить, — добавил он.

К этому стоит добавить, что сейчас нет организованных турпотоков в Европу , поделился вице-президент РСТ. Как объяснил Барзыкин, дело, в частности, в том, что нет логистики, попасть в ЕС можно лишь через территории других государств . К тому же там не работают российские платежные системы и карты, так что путешественникам придется оформлять их в какой-нибудь третьей стране.

— Для туризма это абсолютно неблагоприятно. При этом мы постоянно получаем сообщения, что где-то не пустили через границу, могут остановить и в транзитной зоне. То есть риски повышены, неопределенность тоже высокая , — резюмировал он.

К тому же, из-за того что визы выдаются на меньший срок, чем раньше, практически пропадает возможность по ним посетить ЕС несколько раз . Формального правила пересекать границу Европы через ту страну, которая выдала визу, нет, человек может въехать в шенгенскую зону там, где это не запрещено россиянам. Однако при следующей подаче важно иметь возможность подтвердить факт нахождения в стране, выдавшей визу. В противном случае есть риск отказа, предупредил Артур Мурадян, при этом добавив, что всё это «на усмотрение того или иного консульства».