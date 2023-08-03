Штамп на паспорте: турпоток из России в Европу упал на 90%
С учетом нынешней политики ЕС рассчитывать на смягчение визовых требований к россиянам не стоит. Об этом заявили «Известиям» в постпредстве РФ при Евросоюзе, так же ситуацию оценивают эксперты из туротрасли. Как рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР), поток путешественников в Европу упал на 90% по сравнению с доковидными показателями. Однако это связано не только с санкциями в отношении Москвы. Тем не менее в Европе до сих пор остается ряд стран, которые лояльно относятся к выдаче виз россиянам.
Не хотят видеть
Визовая политика европейских стран стала ужесточаться на фоне российской спецоперации на Украине, а обычные граждане РФ начали восприниматься как персоны нон грата. Но даже в таких условиях россияне продолжали достаточно активно ездить в Европу. Однако всё изменилось осенью прошлого года, когда ЕС полностью остановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме.
— Происходящее сегодня в ЕС говорит в пользу того, что рассчитывать на какое-либо смягчение требований в контексте выдачи виз россиянам не стоит, — заявили «Известиям» в постпредстве РФ при Евросоюзе. — В подготовленных Еврокомиссией в сентябре 2022 года разъяснениях, которым должны следовать евростолицы в своей визовой политике по отношению к российским гражданам, четко прослеживается линия на ужесточение подхода к нашим соотечественникам, которые, в подаче еэсовцев, могут якобы представлять для государств-членов угрозу безопасности и общественному порядку.
В российской дипмиссии подчеркнули: взятый курс на противоборство с РФ носит комплексный характер и не подразумевает каких-либо исключений. Тем более в условиях, когда местная политическая элита откровенно рисует из России и ее населения образ врага.
— В еэсовском понимании простым европейцам необходимо ограничить возможность прямого общения с россиянами. Иначе у жителей Европы может возникнуть резонный вопрос, насколько оправданна агрессивная политика Запада по отношению к таким же людям, как и они, — добавили в постпредстве.
После приостановки действия соглашения для граждан РФ, по сути, начали действовать общие правила получения разрешения на въезд. Так, консульский сбор для получения визы категории C вырос до €80, заявителям теперь приходится предоставлять больший пакет документов, а время рассмотрения запроса увеличилось до 45 дней. Вместе с тем отдельные страны в принципе перестали выдавать туристические визы — в частности, на этот шаг пошли власти прибалтийских республик, Бельгии, Дании, Нидерландов, Польши, Словакии, Финляндии и Чехии.
При этом в туристической отрасли предупреждают: ситуация с течением времени будет только ухудшаться. Как спрогнозировал в беседе с «Известиями» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин, весь последний год визовый режим для граждан РФ идет в сторону ужесточения, так что в краткосрочной перспективе этот тренд сохранится.
Впрочем, по словам вице-президента АТОР по выездному туризму, гендиректора туроператора Space Travel Артура Мурадяна, сейчас наблюдается общемировая тенденция на более строгие правила въезда.
К примеру, как сообщалось ранее, в 2024 году ЕС планирует запустить «Систему авторизации въезда в Европу» (ETIAS). Так, граждане стран, для которых посещение Евросоюза традиционно было на безвизовой основе, теперь должны будут получить специальное разрешение на въезд или транзит через ЕС. При этом людям в возрасте от 18 до 70 лет нужно будет заплатить €7. Требование об авторизации на ETIAS будет распространяться на граждан нескольких десятков стран, в том числе Австралии, Канады, США, Украины, Южной Кореи и Японии.
— Мы видим, что даже США начинают ужесточать свое визовое законодательство, например в отношении граждан Венгрии (1 августа американские власти уведомили правительство страны о том, что срок действия электронного разрешения на въезд (ESTA) для владельцев венгерских паспортов сокращается с двух лет до одного года. — «Известия»). Так что либерализации не предвидится, а уж в отношении России мы точно не ждем смягчения визовых ограничений, — констатировал вице-президент АТОР.
Падение турпотока
Все эти ограничения в отношении простых россиян не могли не сказаться на объемах туристических потоков в страны ЕС. Как отметил Артур Мурадян, даже те, кто продолжают ездить в Европу в том же темпе, что и раньше, теперь вынуждены получать по несколько виз вместо одной.
— Однако в принципе, если судить по объему туризма в зону Шенгена со стороны России, то он находится где-то на уровне 5–10% от допандемийных показателей. Может, даже меньше, пока точных данных нет, — рассказал он «Известиям». — Если смотреть по объему до COVID-19 и когда всё было хорошо, то падение порядка 90%.
Причем, по словам вице-президента АТОР, в лучшую сторону ситуация вряд ли изменится, так как получение виз никак не упрощается, а разрешения на въезд в большинстве консульских служб выдаются на срок поездки. Помимо этого, в последнее время наблюдается тенденция на закрытие консульств.
— Для сравнения, Финляндия: она выдавала россиянам больше всего шенгенских виз, а сейчас у нас и консульство в Санкт-Петербурге закрыли, и визу туристическую уже не получить, — добавил он.
К этому стоит добавить, что сейчас нет организованных турпотоков в Европу, поделился вице-президент РСТ. Как объяснил Барзыкин, дело, в частности, в том, что нет логистики, попасть в ЕС можно лишь через территории других государств. К тому же там не работают российские платежные системы и карты, так что путешественникам придется оформлять их в какой-нибудь третьей стране.
— Для туризма это абсолютно неблагоприятно. При этом мы постоянно получаем сообщения, что где-то не пустили через границу, могут остановить и в транзитной зоне. То есть риски повышены, неопределенность тоже высокая, — резюмировал он.
К тому же, из-за того что визы выдаются на меньший срок, чем раньше, практически пропадает возможность по ним посетить ЕС несколько раз. Формального правила пересекать границу Европы через ту страну, которая выдала визу, нет, человек может въехать в шенгенскую зону там, где это не запрещено россиянам. Однако при следующей подаче важно иметь возможность подтвердить факт нахождения в стране, выдавшей визу. В противном случае есть риск отказа, предупредил Артур Мурадян, при этом добавив, что всё это «на усмотрение того или иного консульства».
Впрочем, несмотря на столь жесткие ограничения, с которыми сталкиваются россияне, есть несколько стран ЕС, которые до сих пор достаточно лояльно относятся к туристам из РФ и более охотно, в сравнении с остальными, выдают визы. Среди них — Греция, Италия, Испания и Франция, заметил вице-президент АТОР.