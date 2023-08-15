Минздрав признал утратившим силу приказ о выдаче справки о смене пола

Министерство здравоохранения РФ признало утратившим силу приказ об утверждении формы и порядка выдачи медорганизацией документа, который подтверждает смену пола. Об этом 15 августа говорится в приказе, опубликованном на портале правовой информации.

«Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2017 г. «Об утверждении формы и порядка выдачи медицинской организацией документа об изменении пола».<...> Настоящий приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования», — говорится в документе.

Ранее, 24 июля, президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете на медицинские вмешательтсва по смене пола. Данный закон также аннулирует браки, в которых хотя бы один из партнеров менял ранее свой пол. Кроме того, лицам, изменившим пол, будет запрещено усыновлять детей.

14 июля депутаты Госдумы одобрили в третьем чтении закон о запрете смены пола. Инициативу внесли в нижнюю палату парламента еще в мае. Позже, 19 июля, Совет Федерации единогласно одобрил запрет на смену пола в России.

Еще в апреле министр юстиции РФ Константин Чуйченко прокомментировал отмену смены пола в России как один из важнейших шагов в закреплении в российском законодательстве семейных ценностей.