Путин подписал закон о запрете смены пола
Президент России Владимир Путин подписал 24 июля закон о введении в РФ запрета на медицинские вмешательства, направленные на смену пола человека. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон предусматривает аннулирование брака в случае, если один из супругов сменил пол. Также сменившим пол будет запрещено усыновлять детей. На лиц, изменивших пол до дня вступления закона в силу, нормы распространяться не будут.
14 июля депутаты Госдумы одобрили в третьем чтении закон о запрете смены пола. Инициативу внесли в нижнюю палату парламента в мае. Ее авторами стали почти 400 парламентариев.
Министр юстиции РФ Константин Чуйченко называл отмену возможности смены пола в паспорте и других документах одним из первых шагов по закреплению семейных ценностей в законодательстве.