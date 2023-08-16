Более 70% россиянок заявили о желании выйти замуж за IT-специалиста

Школа IT-профессий Skillfactory и сервис для знакомств Mamba провели опрос среди пользовательниц приложения и узнали, хотят ли они выйти за IT-специалистов. Положительно на этот вопрос ответили 72% опрошенных девушек. Результатами опроса представители компаний поделились с «Известиями» 16 августа.

В основном о таком желании заявили девушки 20-35 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска.

В рамках опроса также выяснилось, что большинство (83%) обращают внимание на специальность будущего жениха. При этом чаще всего важны зарплата (60%), стабильность (43%) и возможности карьерного роста (30%) мужчины.

Уточняется, что интересоваться айтишниками пользовательницы сервиса начали еще весной 2020 года, после первой волны пандемии, когда многие стали переходить на удаленку. Еще два пика по таким запросам пришлись на весну и осень 2022 года. В целом за последние два года количество запросов в анкетах девушек о поиске айтишника увеличилось на 30%.

«Востребованность IT-специалистов на рынке труда — основной фактор, почему россиянки хотят заполучить такого жениха (61%). Больше половины (57%) опрошенных привлекает возможность айтишников работать из любой точки мира, а каждую десятую — что они много путешествуют. Также девушки отметили эрудированность: 35% привлекает то, что такие парни «дружат» с техникой и могут помогать в этих вопросах, а 34% — их ум и умение решать сложные задачи. При этом у 10% россиянок уже есть подруги, которые вышли замуж за IT-специалиста. Подругам девушки обычно завидуют — ведь такие пары «хорошо живут и регулярно посещают разные страны», — говорится в отчете по результатам опроса.

Замкнутость — самая отличительная черта характера айтишника, по мнению 40% опрошенных. Четверть женщин также отметили домоседство. Каждая пятая считает, что работники IT-сферы склонны к постоянному саморазвитию, а около 10% — что они обладают хорошим чувством юмора.

В то же время у россиянок есть некоторые предубеждения в отношении айтишников. Самое популярное мнение — они слишком много сидят за компьютером — так считает больше трети (37%) опрошенных. Каждая пятая воспринимает их как «зануд» или «гиков». Еще одно распространенное предубеждение — IT-специалисты плохо одеваются, с этим согласились 18% респонденток. Помимо этого, многие убеждены, что они не умеют общаться с девушками (17%), целыми днями играют в компьютерные игры (12%) и слишком долго живут с родителями (9%).

Больше половины (54%) уверены, что IT-специалисты получают зарплаты выше среднего. Для каждой четвертой женщины важно, чтобы в отношениях мужчина мог финансово обеспечивать пару. Лишь небольшой процент девушек (6%) мечтают об отношениях с айтишником, потому что они верные и не будут изменять.

«Треть опрошенных девушек считают айтишников романтичными, хотя некоторые переживают, что с ними сложно общаться, если не разбираешься в технологиях. Но высокие зарплаты, возможность работать удаленно и гибкий график делают их завидными женихами», — подытожили аналитики.

Отмечается, что в опросе приняли участие 2827 пользовательниц приложения.

В мае психолог «Клиники доктора Аникиной» и автор «Дзен»-канала «Экологичный психолог» Станислав Самбурский рассказал, что причиной отказа от создания семья может являться глубокая эмоциональная травма.

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