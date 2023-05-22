Психолог объяснил нежелание заводить семью

Причиной отказа от создания семья может являться глубокая эмоциональная травма. Об этом 22 мая рассказал психолог «Клиники доктора Аникиной» и автор «Дзен»-канала «Экологичный психолог» Станислав Самбурский.

В случае мужчин отказ от вступления в брак может быть обусловлен негативным детским опытом, когда ребенок наблюдал за деспотичным поведением матери по отношению к отцу.

«Такие мужчины боятся повторить судьбу своего отца и потерять свою свободу и самоуважение в браке. Видя в детстве шквал упреков от матери к отцу, они опасаются, что не смогут удовлетворить потребности своей жены и детей и что они будут недостаточно успешными и достойными», — сказал эксперт «Газете.Ru».

У женщин отказ от семьи обычно связан с предательством и насилием в отношениях, а также с травмой от развода родителей.

«Такие женщины не верят в возможность долгой и счастливой любви и подсознательно ждут обмана или разочарования от своего партнера. Они также боятся потерять свою индивидуальность и возможность реализоваться как профессионал, если вступят в брак. Боятся столкнуться с неприятием со стороны свекрови или других родственников», — отметил Самбурский.

Психолог отметил, что проработка прошлых травм поможет преодолеть страх от создания семьи и вступления в брак.

Ранее, 20 февраля, психолог Валентин Денисов-Мельников дал совет о правильном ведении семейного бюджета. По его словам, партнеры должны обсуждать общие траты с того момента, как люди начинают жить вместе.