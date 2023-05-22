Реклама
Прямой эфир
Авто
В Совфеде призвали снизить стоимость ОСАГО для отечественных автомобилей
Общество
Задержан подозреваемый в похищении жены экс-замминистра обороны Колмакова
Общество
Мосгорсуд подтвердил домашний арест блогера Блиновской
Происшествия
Гладков сообщил о проникновении украинской ДРГ на территорию Белгородской области
Мир
Китай заявил о недоверии желанию США наладить отношения
Мир
Песков заявил о намерении России продолжать диалог с Арменией об участии в ОДКБ
Общество
В Кремле заявили об отсутствии позиции по увеличению рабочей недели
Мир
Песков назвал неконструктивным нежелание ЕС переподключать Россельхозбанк к SWIFT
Армия
В ЛНР заявили о нахождении основной части ВСУ после отхода из Артемовска в Часов Яре
Политика
Спецпосланник правительства КНР приедет с визитом в Россию
Мир
Премьер Греции отказался формировать коалиционное правительство
Политика
Политолог рассказал о политическом кризисе из-за возможного дефолта в США

Психолог объяснил нежелание заводить семью

Психолог Самбурский объяснил нежелание заводить семью
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Причиной отказа от создания семья может являться глубокая эмоциональная травма. Об этом 22 мая рассказал психолог «Клиники доктора Аникиной» и автор «Дзен»-канала «Экологичный психолог» Станислав Самбурский.

В случае мужчин отказ от вступления в брак может быть обусловлен негативным детским опытом, когда ребенок наблюдал за деспотичным поведением матери по отношению к отцу.

«Такие мужчины боятся повторить судьбу своего отца и потерять свою свободу и самоуважение в браке. Видя в детстве шквал упреков от матери к отцу, они опасаются, что не смогут удовлетворить потребности своей жены и детей и что они будут недостаточно успешными и достойными», — сказал эксперт «Газете.Ru».

У женщин отказ от семьи обычно связан с предательством и насилием в отношениях, а также с травмой от развода родителей.

«Такие женщины не верят в возможность долгой и счастливой любви и подсознательно ждут обмана или разочарования от своего партнера. Они также боятся потерять свою индивидуальность и возможность реализоваться как профессионал, если вступят в брак. Боятся столкнуться с неприятием со стороны свекрови или других родственников», — отметил Самбурский.

Не в приоритете: почему россияне не спешат рожать детей
Эксперты относят к многодетным лишь одну десятую часть семей страны

Психолог отметил, что проработка прошлых травм поможет преодолеть страх от создания семьи и вступления в брак.

Ранее, 20 февраля, психолог Валентин Денисов-Мельников дал совет о правильном ведении семейного бюджета. По его словам, партнеры должны обсуждать общие траты с того момента, как люди начинают жить вместе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023