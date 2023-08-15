Рахмон выразил соболезнования Путину в связи с гибелью людей в Дагестане
Лидер Таджикистана Эмомали Рахмон направил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с гибелью людей из-за взрыва в Махачкале. Текст телеграммы 15 августа опубликовала пресс-служба Рахмона.
«С чувством глубокой печали восприняли известие о многочисленных человеческих жертвах в результате взрыва на автозаправочной станции в городе Махачкале Республики Дагестан. Прошу передать наши искренние соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших», — указано в послании.
Также Рахмон пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.
Ранее в этот же день сообщалось, что 65 человек остаются в больницах после взрыва и пожара на АЗС в Махачкале. При этом 11 из них находятся в тяжелом состоянии. По последним данным, число погибших выросло до 35.
ЧП на заправке в столице Дагестана произошло вечером 14 августа, площадь возгорания после взрыва составила 500 кв. м. Огонь на АЗС уже удалось ликвидировать. На место прибыл борт МЧС для эвакуации пострадавших.
Предварительно, причиной происшествия мог стать загоревшийся автомобиль, который находился в автосервисе рядом с заправкой.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). В свою очередь, генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность размещения заправки в Республике Дагестан.