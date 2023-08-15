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- Двузначный ответ: как подъем ставки до 12% отразится на инфляции, рубле, вкладах и кредитах
Двузначный ответ: как подъем ставки до 12% отразится на инфляции, рубле, вкладах и кредитах
Реакция рубля, главного виновника резкого и внеочередного повышения регулятором ключевой ставки до 12%, оказалась обратной ожидаемой. Вместо того чтобы продолжить начатое накануне укрепление, он после заявления Центробанка заметно ослаб с уровней 96 за доллар до 98, а во второй половине дня и вовсе превысил отметку в 99. Впрочем, большинство опрошенных «Известиями» экспертов в текущих условиях не ждут, что повышение ставки быстро отразится на крепости национальной валюты. Главная цель решения ЦБ, считают экономисты, — охладить панику на валютном рынке, а также повлиять на импорт через снижение потребительского спроса и повышение привлекательности сбережений. Впрочем, по мнению аналитиков и экономистов, до конца года регулятор должен пойти на снижение ставки до более оптимального уровня.
Вне графика
В решительности главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной и совета директоров регулятора мы уже могли убедиться в декабре 2014 года и феврале 2022-го, когда ключевая ставка была резко повышена. Однако нынешняя ситуация не выглядела такой проблематичной, как в те моменты. Да, темпы роста цен начали превышать ожидаемый уровень, но некритично. Единственным нарушителем относительного спокойствия выглядел рубль, который с июля начал резко слабеть.
Поэтому, когда на прошлой неделе один из экспертов сказал «Известиям», что ставку нужно повысить до 12%, в это верилось с трудом. Поход рубля на этой неделе за отметку в 100 по доллару оказался той критической точкой, после которой со всех сторон ЦБ начали напоминать, что у него есть инструменты для стабилизации ситуации. Видимо, напоминания оказались очень убедительными.
Но даже 14 августа после сообщения регулятора о внеочередном заседании по ставке горизонт прогноза аналитиков не простирался далее 10–11%. А после решения о повышении до 12% рубль, вместо того чтобы продолжить укрепление, которое началось накануне на информации о заседании вне графика, направился в обратную сторону.
— Интересно, что участники рынка оценили решение Банка России новым ослаблением рубля с 96 до 98 рублей за доллар, такой была первая реакция после публикации релиза. Поэтому мы можем предположить, что рынок ожидал ставку выше 13%, — предположил управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин (кстати, именно он говорил на прошлой неделе о необходимости шага до 12%).
Возможно, именно поэтому позже регулятор добавил в утренний комментарий принципиальное предложение, сигнал о дальнейших действиях, который отсутствовал в первоначальном сообщении: «… в случае усиления проинфляционных рисков возможно дополнительное повышение ключевой ставки». Но курс по состоянию на середину дня уже особо не реагировал на новые вводные и продолжал находиться вблизи уровня 98 к доллару, а потом и вовсе отправился штурмовать оставленную накануне позицию в 100.
Точно в цель?
Правда, Центробанк — что он постоянно подчеркивает — не преследует целью воздействовать на курс рубля как таковой. Своей неизменной целью он называет возвращение к таргету по инфляции вблизи 4% в 2024 году. Слабость национальной валюты беспокоит регулятор, поскольку это фактор, способствующий усилению темпов роста цен.
Если говорить просто, в стране сильно вырос спрос, производство за ним не успевает, поэтому увеличивается импорт, на оплату которого требуется, естественно, валюта, рубль слабеет. При этом зарубежные поставки дорожают, повышаются цены и усиливаются инфляционные ожидания.
По оценке на 7 августа, показатель годовой инфляции увеличился до 4,4%, сообщил регулятор. При этом текущие темпы прироста цен продолжают ускоряться. В среднем за последние три месяца текущий рост с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчете на год. Такой же показатель базовой инфляции увеличился до 7,1%. А это не только чревато выходом из рамок прогноза (5–6,5%. — «Известия») на этот год, но ставит под угрозу и достижение цели в 4% в следующем.
В целом эксперты позитивно оценили решение регулятора о резком повышении ключевой ставки до 12%. С точки зрения влияния на курс рубля тянуть до сентября было нельзя, уверен главный экономист агентства «Эксперт РА» Антон Табах.
— С учетом вчерашнего взятия высот по 101 рублю за доллар на валютной бирже и дальнейшего направления движения откладывать повышение до сентября означало бы сильно медлить с реакцией, в то время как нынешнее решение призвано купировать данные риски на ранней стадии, — прокомментировали и эксперты института «Центр развития» НИУ ВШЭ.
И, по мнению Сергея Гришунина, внеочередное заседание напрашивалось из-за ускорения инфляции.
— Пресс-релиз Банка России, выпущенный после заседания, все-таки показывает, что прогнозный показатель базовой инфляции уже превысил 7,1% и будет расти и дальше, — отметил он.
Эксперт прогнозирует инфляцию на конец года на уровне 7,5–8,5%.
— Как отмечает сам Банк России, для валютного канала при трансмиссии денежно-кредитной политики (ДКП) характерна выраженная асимметрия — цены растут быстрее, чем снижаются при укреплении национальной валюты. Поскольку джинн уже выпущен из бутылки, то инфляция будет не ниже 7,5%, — пояснил Сергей Гришунин.
Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Наталья Лаврова сохранила свой прогноз на уровне 6–6,5%. Повышение ставки как раз и направлено на стабилизацию курса и динамики цен, уточнила она.
Остальные опрошенные «Известиями» эксперты пока прогнозов по росту цен не меняют.
Вверх или вниз?
Потребуется ли еще одно, а то и несколько повышений ключевой ставки на оставшихся до конца года заседаниях? Мнения экспертов по этому вопросу разошлись. Так, в НИУ ВШЭ не ожидают еще одного шага со стороны ЦБ. Допустила сохранение ставки на 12% в сентябре и экономист Наталья Лаврова, но при условии, что курс рубля покажет некоторую стабилизацию, а инфляция не будет ускоряться.
— В противном случае можно ожидать еще один шаг на 1–2 п.п., — сказала она.
В НРА считают возможным три варианта решения в сентябре с разной долей вероятности.
— 40% вероятности, что ставка останется без изменений, 40% — будет повышена в пределах 1 п.п., и 20%, что будет снижена, — сообщил Сергей Гришунин.
По словам Антона Табаха, по большому счету ставку надо будет снижать самое позднее в октябре, поскольку она сейчас выше инфляционных ожиданий (11,1% в июле. — «Известия») и сильно выше инфляции.
— Ставка уже загнана избыточно высоко, — отметил экономист. — В 2015-м ставку первый раз снизили через полтора месяца после экстренного повышения в декабре 2014-го, в 2022-м — такая же ситуация. Таким образом, снижение ставки в октябре выглядит логичным при условии, что рынки успокоятся.
Отложенный эффект
Как полагает Антон Табах, на курс рубля нынешнее резкое повышение ключевой ставки должно повлиять достаточно быстро, поскольку на импорте уже отражается июльское повышение.
— Если этого не произойдет, то это спровоцирует ужесточение валютных ограничений, — пояснил экономист.
Впрочем, он в своем прогнозе о скорости отражения роста ставки до 12% одинок.
— Сейчас ключевая ставка достаточно слабо воздействует на курс рубля по причине резкого снижения трансграничной мобильности капитала в условиях санкций. Поэтому немедленной реакции курса мы не ждем. Если укрепление рубля и произойдет, то медленно и постепенно. Наш прогноз после повышения ставки — диапазон 95–100 рублей за доллар в течение месяца, — прогнозирует Сергей Гришунин.
И Наталья Лаврова из «БКС Мир инвестиций» отметила, что изменения в движении курса рубля в моменте происходят исключительно на настроениях и ожиданиях, а влияние ставки будет проходить с лагом. Через канал импортных потоков это может занять от месяца и более, отметила она.
— Рост ставок при прочих равных условиях увеличит привлекательность сбережений в рублях и уменьшит спрос на импорт на горизонте одного-двух кварталов, что окажет поддержку рублю, — считают эксперты НИУ ВШЭ.
Директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов тоже подчеркнул, что дело не только в эффекте переноса валютного курса в конечные цены. Он рассматривает действия регулятора как сигнал, что привлекательность рубля как средства сбережения будет поддерживаться, несмотря на побочные эффекты в виде дестимулированного кредитования.
Действительно, несколько банков («Открытие», Почта Банк, Альфа Банк) сразу после оглашения решения регулятора заявили о скором повышении ставок по вкладам. По словам зампреда Почта Банка Алексея Охорзина, можно ожидать, что в ближайшей перспективе наибольшее влияние это окажет на краткосрочные депозиты на три-шесть месяцев, ставки по которым могут вырасти до 10–12% годовых. По более долгосрочным вкладам, вероятнее всего, до конца сентября существенно меняться не будут: многие банки уже подняли их ранее, отметил он.
По мнению представителя Почта Банка, после решения ЦБ закладываются предпосылки и для изменения ставок по кредитам, но тут существенного роста он не ожидает на фоне ужесточения регулирования этого сегмента.