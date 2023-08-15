Двузначный ответ: как подъем ставки до 12% отразится на инфляции, рубле, вкладах и кредитах

Реакция рубля, главного виновника резкого и внеочередного повышения регулятором ключевой ставки до 12%, оказалась обратной ожидаемой . Вместо того чтобы продолжить начатое накануне укрепление, он после заявления Центробанка заметно ослаб с уровней 96 за доллар до 98, а во второй половине дня и вовсе превысил отметку в 99 . Впрочем, большинство опрошенных «Известиями» экспертов в текущих условиях не ждут, что повышение ставки быстро отразится на крепости национальной валюты. Главная цель решения ЦБ, считают экономисты, — охладить панику на валютном рынке, а также повлиять на импорт через снижение потребительского спроса и повышение привлекательности сбережений . Впрочем, по мнению аналитиков и экономистов, до конца года регулятор должен пойти на снижение ставки до более оптимального уровня.

Вне графика

В решительности главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной и совета директоров регулятора мы уже могли убедиться в декабре 2014 года и феврале 2022-го, когда ключевая ставка была резко повышена. Однако нынешняя ситуация не выглядела такой проблематичной , как в те моменты. Да, темпы роста цен начали превышать ожидаемый уровень, но некритично. Единственным нарушителем относительного спокойствия выглядел рубль, который с июля начал резко слабеть .

Поэтому, когда на прошлой неделе один из экспертов сказал «Известиям», что ставку нужно повысить до 12%, в это верилось с трудом. Поход рубля на этой неделе за отметку в 100 по доллару оказался той критической точкой , после которой со всех сторон ЦБ начали напоминать, что у него есть инструменты для стабилизации ситуации. Видимо, напоминания оказались очень убедительными.

Но даже 14 августа после сообщения регулятора о внеочередном заседании по ставке горизонт прогноза аналитиков не простирался далее 10–11% . А после решения о повышении до 12% рубль, вместо того чтобы продолжить укрепление, которое началось накануне на информации о заседании вне графика, направился в обратную сторону.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Интересно, что участники рынка оценили решение Банка России новым ослаблением рубля с 96 до 98 рублей за доллар, такой была первая реакция после публикации релиза. Поэтому мы можем предположить, что рынок ожидал ставку выше 13% , — предположил управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин (кстати, именно он говорил на прошлой неделе о необходимости шага до 12%).

Возможно, именно поэтому позже регулятор добавил в утренний комментарий принципиальное предложение, сигнал о дальнейших действиях, который отсутствовал в первоначальном сообщении : «… в случае усиления проинфляционных рисков возможно дополнительное повышение ключевой ставки». Но курс по состоянию на середину дня уже особо не реагировал на новые вводные и продолжал находиться вблизи уровня 98 к доллару, а потом и вовсе отправился штурмовать оставленную накануне позицию в 100.

Точно в цель?

Правда, Центробанк — что он постоянно подчеркивает — не преследует целью воздействовать на курс рубля как таковой. Своей неизменной целью он называет возвращение к таргету по инфляции вблизи 4% в 2024 году . Слабость национальной валюты беспокоит регулятор, поскольку это фактор, способствующий усилению темпов роста цен.

Если говорить просто, в стране сильно вырос спрос, производство за ним не успевает, поэтому увеличивается импорт, на оплату которого требуется, естественно, валюта, рубль слабеет. При этом зарубежные поставки дорожают, повышаются цены и усиливаются инфляционные ожидания.

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

По оценке на 7 августа, показатель годовой инфляции увеличился до 4,4%, сообщил регулятор . При этом текущие темпы прироста цен продолжают ускоряться. В среднем за последние три месяца текущий рост с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчете на год. Такой же показатель базовой инфляции увеличился до 7,1%. А это не только чревато выходом из рамок прогноза (5–6,5%. — «Известия») на этот год, но ставит под угрозу и достижение цели в 4% в следующем .

В целом эксперты позитивно оценили решение регулятора о резком повышении ключевой ставки до 12%. С точки зрения влияния на курс рубля тянуть до сентября было нельзя, уверен главный экономист агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

— С учетом вчерашнего взятия высот по 101 рублю за доллар на валютной бирже и дальнейшего направления движения откладывать повышение до сентября означало бы сильно медлить с реакцией, в то время как нынешнее решение призвано купировать данные риски на ранней стадии , — прокомментировали и эксперты института «Центр развития» НИУ ВШЭ.

И, по мнению Сергея Гришунина, внеочередное заседание напрашивалось из-за ускорения инфляции.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Пресс-релиз Банка России, выпущенный после заседания, все-таки показывает, что прогнозный показатель базовой инфляции уже превысил 7,1% и будет расти и дальше, — отметил он.

Эксперт прогнозирует инфляцию на конец года на уровне 7,5–8,5%.

— Как отмечает сам Банк России, для валютного канала при трансмиссии денежно-кредитной политики (ДКП) характерна выраженная асимметрия — цены растут быстрее, чем снижаются при укреплении национальной валюты. Поскольку джинн уже выпущен из бутылки, то инфляция будет не ниже 7,5% , — пояснил Сергей Гришунин.

Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Наталья Лаврова сохранила свой прогноз на уровне 6–6,5% . Повышение ставки как раз и направлено на стабилизацию курса и динамики цен, уточнила она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Остальные опрошенные «Известиями» эксперты пока прогнозов по росту цен не меняют.

Вверх или вниз?

Потребуется ли еще одно, а то и несколько повышений ключевой ставки на оставшихся до конца года заседаниях? Мнения экспертов по этому вопросу разошлись. Так, в НИУ ВШЭ не ожидают еще одного шага со стороны ЦБ. Допустила сохранение ставки на 12% в сентябре и экономист Наталья Лаврова , но при условии, что курс рубля покажет некоторую стабилизацию, а инфляция не будет ускоряться.

— В противном случае можно ожидать еще один шаг на 1–2 п.п., — сказала она.

В НРА считают возможным три варианта решения в сентябре с разной долей вероятности .

— 40% вероятности, что ставка останется без изменений, 40% — будет повышена в пределах 1 п.п., и 20%, что будет снижена, — сообщил Сергей Гришунин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По словам Антона Табаха, по большому счету ставку надо будет снижать самое позднее в октябре, поскольку она сейчас выше инфляционных ожиданий (11,1% в июле. — «Известия») и сильно выше инфляции.

— Ставка уже загнана избыточно высоко , — отметил экономист. — В 2015-м ставку первый раз снизили через полтора месяца после экстренного повышения в декабре 2014-го, в 2022-м — такая же ситуация. Таким образом, снижение ставки в октябре выглядит логичным при условии, что рынки успокоятся .

Отложенный эффект

Как полагает Антон Табах, на курс рубля нынешнее резкое повышение ключевой ставки должно повлиять достаточно быстро, поскольку на импорте уже отражается июльское повышение .

— Если этого не произойдет, то это спровоцирует ужесточение валютных ограничений, — пояснил экономист.

Впрочем, он в своем прогнозе о скорости отражения роста ставки до 12% одинок.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Сейчас ключевая ставка достаточно слабо воздействует на курс рубля по причине резкого снижения трансграничной мобильности капитала в условиях санкций . Поэтому немедленной реакции курса мы не ждем. Если укрепление рубля и произойдет, то медленно и постепенно. Наш прогноз после повышения ставки — диапазон 95–100 рублей за доллар в течение месяца, — прогнозирует Сергей Гришунин.

И Наталья Лаврова из «БКС Мир инвестиций» отметила, что изменения в движении курса рубля в моменте происходят исключительно на настроениях и ожиданиях, а влияние ставки будет проходить с лагом . Через канал импортных потоков это может занять от месяца и более, отметила она.

— Рост ставок при прочих равных условиях увеличит привлекательность сбережений в рублях и уменьшит спрос на импорт на горизонте одного-двух кварталов, что окажет поддержку рублю, — считают эксперты НИУ ВШЭ.

Директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов тоже подчеркнул, что дело не только в эффекте переноса валютного курса в конечные цены . Он рассматривает действия регулятора как сигнал, что привлекательность рубля как средства сбережения будет поддерживаться, несмотря на побочные эффекты в виде дестимулированного кредитования.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Действительно, несколько банков («Открытие», Почта Банк, Альфа Банк) сразу после оглашения решения регулятора заявили о скором повышении ставок по вкладам . По словам зампреда Почта Банка Алексея Охорзина, можно ожидать, что в ближайшей перспективе наибольшее влияние это окажет на краткосрочные депозиты на три-шесть месяцев, ставки по которым могут вырасти до 10–12% годовых. По более долгосрочным вкладам, вероятнее всего, до конца сентября существенно меняться не будут: многие банки уже подняли их ранее, отметил он.