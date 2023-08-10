Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
Космонавты МКС протестировали манипулятор ERA
Общество
Многодетным семьям предложили установить четырехдневную рабочую неделю
Культура
Умер канадский певец и гитарист Робби Робертсон
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Черниговской области
Мир
Politico узнала о намерении Байдена запросить у конгресса деньги для Украины
Политика
Глава избиркома Запорожской области не нашла причин откладывать выборы в парламент региона
Мир
Сотрудники ФБР застрелили публиковавшего угрозы в адрес Байдена жителя штата Юта
Мир
Умер известный работами для Sex Pistols художник Джейми Рид
Мир
Байден подписал указ об ограничении инвестиций в технологическую отрасль Китая
Спорт
«Зенит» с минимальным преимуществом победил «Крылья Советов» на выезде
Мир
Беспилотники коалиции во главе с США 12 раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии
Спорт
Действующий чемпион Кубка России ЦСКА уступил воронежскому «Факелу»
Мир
Президент Пакистана распустил Национальное собрание страны

Эксперты спрогнозировали двухзначную ключевую ставку в этом году

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

О высокой доле вероятности повышения ключевой ставки уже на ближайшем заседании совета директоров Центробанка в интервью «Известиям» рассказал зампред Банка России Алексей Заботкин. Опрошенные «Известиями» эксперты также считают, что это неизбежно.

«Вероятно, потребуется более чем одно лишь июльское повышение ставки»
Зампред ЦБ Алексей Заботкин — о направлении денежно-кредитной политики, роли ослабления рубля в росте цен и признаках перегрева экономики

«Шансов на паузу действительно нет. При этом с июльского заседания вводные по ставке еще ухудшились: инфляция ускорилась, а рубль продолжил обесцениваться, потеряв с этого момента почти 7%. При этом падение ОФЗ не останавливается и ценовой индекс RGBI (индекс гособлигаций РФ. — Ред.) подходит к минимумам октября прошлого года», — выразил общее мнение эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Большинство экспертов считают, что и в сентябре регулятор пойдет на повышение на 1 п.п. до 9,5% годовых. При этом, по мнению экспертов Института «Центр развития» НИУ ВШЭ, в случае ускорения динамики цен в августе по сравнению с июлем, дальнейшего ослабления курса и ухудшения инфляционных ожиданий не исключено, что мы увидим повышение на 1,5 п.п. до 10%.

Михаил Зельцер полагает, что в любом случае нужны более решительные действия для того, чтобы сбить ажиотаж кредитного и валютного рынков. Еще более радикальный прогноз высказал управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

«Мы предполагаем, что ставка будет повышена в этот раз достаточно резко — на 2 п.п. до 10.5%. Цель повышения — снизить совокупный спрос и тем самым несколько сократить объем импорта, что может стабилизировать курс рубля. В настоящий момент он, например, к доллару явно занижен», — сказал он.

Как предположил Гришунин, если повышение в сентябре не приведет к стабилизации инфляции, то к концу года ключевая ставка может достичь 12%.

Главный аналитик ПСБ Денис Попов полагает, что ключевая на уровне 10% к концу года будет достаточной для достижения цели в 4% в 2024 году. И, по словам главного экономиста рейтингового агентства «Эксперт РА» Антона Табаха, на сентябрьском заседании ЦБ может повысить ставку до 9,5% и до 10% — в октябре-декабре. Аналогичного мнения придерживается старший аналитик дирекции операций на финансовых рынках банка «Санкт-Петербург» Виктор Григорьев. Михаил Васильев из Совкомбанка полагает, что ключевая ставка на конец года превысит 10%.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Гонка с опережением: ключевая ставка в этом году может стать двухзначной

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023