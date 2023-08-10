Эксперты спрогнозировали двухзначную ключевую ставку в этом году

О высокой доле вероятности повышения ключевой ставки уже на ближайшем заседании совета директоров Центробанка в интервью «Известиям» рассказал зампред Банка России Алексей Заботкин. Опрошенные «Известиями» эксперты также считают, что это неизбежно.

«Шансов на паузу действительно нет. При этом с июльского заседания вводные по ставке еще ухудшились: инфляция ускорилась, а рубль продолжил обесцениваться, потеряв с этого момента почти 7%. При этом падение ОФЗ не останавливается и ценовой индекс RGBI (индекс гособлигаций РФ. — Ред.) подходит к минимумам октября прошлого года», — выразил общее мнение эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Большинство экспертов считают, что и в сентябре регулятор пойдет на повышение на 1 п.п. до 9,5% годовых. При этом, по мнению экспертов Института «Центр развития» НИУ ВШЭ, в случае ускорения динамики цен в августе по сравнению с июлем, дальнейшего ослабления курса и ухудшения инфляционных ожиданий не исключено, что мы увидим повышение на 1,5 п.п. до 10%.

Михаил Зельцер полагает, что в любом случае нужны более решительные действия для того, чтобы сбить ажиотаж кредитного и валютного рынков. Еще более радикальный прогноз высказал управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

«Мы предполагаем, что ставка будет повышена в этот раз достаточно резко — на 2 п.п. до 10.5%. Цель повышения — снизить совокупный спрос и тем самым несколько сократить объем импорта, что может стабилизировать курс рубля. В настоящий момент он, например, к доллару явно занижен», — сказал он.

Как предположил Гришунин, если повышение в сентябре не приведет к стабилизации инфляции, то к концу года ключевая ставка может достичь 12%.

Главный аналитик ПСБ Денис Попов полагает, что ключевая на уровне 10% к концу года будет достаточной для достижения цели в 4% в 2024 году. И, по словам главного экономиста рейтингового агентства «Эксперт РА» Антона Табаха, на сентябрьском заседании ЦБ может повысить ставку до 9,5% и до 10% — в октябре-декабре. Аналогичного мнения придерживается старший аналитик дирекции операций на финансовых рынках банка «Санкт-Петербург» Виктор Григорьев. Михаил Васильев из Совкомбанка полагает, что ключевая ставка на конец года превысит 10%.

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Гонка с опережением: ключевая ставка в этом году может стать двухзначной