МЧС сообщило об увеличении числа жертв взрыва на АЗС в Махачкале до 35

Число погибших при взрыве на автозаправке в Махачкале выросло до 35. Об этом 15 августа сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

Сотрудники продолжают работы на месте ЧП.

В минздраве Республики Дагестан также сообщали, что среди пострадавших по меньшей мере 13 детей.

Взрыв на заправке в Махачкале произошел вечером 14 августа, затем начался пожар. Площадь возгорания составила 500 кв. м. В настоящее время огонь ликвидировали.

По данным источника «Известий», предположительной причиной взрыва стал загоревшийся автомобиль, который находился в автосервисе рядом с заправкой. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших. 15 августа объявлено днем траура в регионе.