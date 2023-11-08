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Военный эксперт назвал снаряд «Краснополь» одним из самых эффективных в мире

Шурыгин: «Краснополь» — один из самых эффективных высокоточных снарядов в мире
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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Российский «Краснополь» сегодня является одним из самых эффективных высокоточных боеприпасов в мире, рассказал «Известиям» 8 ноября военный эксперт Владислав Шурыгин.

Ранее в среду в холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») сообщили, что российские военные начали применять в зоне спецоперации на Украине модернизированный управляемый снаряд «Краснополь» с повышенной точностью.

Как отметил Шурыгин, «Краснополь» доказал свою эффективность во время российской спецоперации по защите Донбасса.

«В отличие от западных боеприпасов сопоставимых калибров он уже прошел зону проведения спецоперации в совершенном виде, то есть имел в том числе возможность коррекции в полете и применения против движущихся объектов. Соответственно, нынешние доработки — это доработки, которые идут с учетом СВО. Этот опыт был очень быстро внедрен, что говорит о больших модернизационных заделах «Краснополя». Доработка боеприпаса улучшает и поднимает его эффективность. Его новые боевые возможности, которые сейчас презентуются, абсолютно и предельно востребованы. Их очень ждут», — сказал эксперт.

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Корректируемый снаряд «Краснополя» калибра 152 мм может применяться всеми типами артиллерийских систем, в том числе современными самоходными гаубицами «Мста-С», «Мста-СМ» и «Коалиция-СВ». Дальность полета боеприпаса — 20 км, масса боевой части — 8 кг. Экспортная версия снаряда «Краснополь-М2» имеет калибр 155 мм. Она обладает увеличенной дальностью стрельбы в 26 км, а также повышенной точностью поражения малоразмерных целей.

15 августа управляющий директор Конструкторского бюро приборостроения им. А.Г. Шипунова Вячеслав Ковалев на форуме «Армия-2023» рассказал, что производство «Краснополь-М2» в следующем году вырастет в 25 раз. Также Ковалев отметил расширение производственных мощностей.

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