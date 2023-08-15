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Производство боеприпасов «Краснополь-М2» в 2024 году вырастет в 25 раз

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Фото: Commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin
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Производство управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь-М2» в следующем 2024 году вырастет в 25 раз. Об этом 15 августа рассказал управляющий директор Конструкторского бюро приборостроения им. А. Г. Шипунова Вячеслав Ковалев на форуме «Армия–2023».

«Наш популярный «Краснополь-М2» — в следующем году рост относительно изначальных производственных мощностей превысит 25 раз. Мы уверены, что с этой задачей справимся», — сказал он в интервью телеканалу «Звезда».

Помимо этого, Ковалев отметил расширение производственных мощностей, которое стало возможно благодаря поддержке Минпромторга России.

Корректируемый снаряд «Краснополя» калибра 152 мм может применяться всеми типами артиллерийских систем, в том числе современными самоходными гаубицами «Мста-С», «Мста-СМ» и «Коалиция-СВ». Дальность полета боеприпаса — 20 км, масса боевой части — 8 кг. Экспортная версия снаряда «Краснополь-М2» имеет калибр 155 мм. Она обладает увеличенной дальностью стрельбы в 26 км, а также повышенной точностью поражения малоразмерных целей.

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Ранее в этот же день, 15 августа, военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал «Известиям», что российский «Краснополь» сегодня — это один из самых эффективных высокоточных боеприпасов в мире. Как он отметил, «Краснополь» доказал свою эффективность во время российской спецоперации по защите Донбасса.

Также стало известно, что Конструкторское бюро приборостроения холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») модернизировало управляемый артиллерийский снаряд «Краснополь», улучшив его характеристики.

В марте заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял, что американская реактивная система залпового огня HIMARS является вполне достойным оружием, но у России есть не худшие виды вооружения, которые имеют такую же точность и даже лучшую глубину поражения. В частности, указал политик, очень высокую эффективность поражения целей показывают управляемые боеприпасы «Краснополь». Как добавил зампред Совбеза РФ, сейчас в мире идет война высокоточного оружия, включая ракеты и снаряды.

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