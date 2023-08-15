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Последствия взрыва на АЗС в Махачкале сняли с коптера

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В распоряжении «Известий» появилось снятое с коптера видео, на котором запечатлены последствия взрыва и пожара на АЗС в Махачкале.

Трагедия произошла вечером 14 августа. Около 21:50 мск в здании станции автосервиса начался пожар, после чего там прогремел взрыв. Площадь возгорания составила 500 кв. м. К настоящему моменту огонь потушен. Источник «Известий» сообщил, что причиной случившегося мог стать загоревшийся автомобиль, который находился в автосервисе рядом с заправкой.

Число жертв ЧП, по последним данным, возросло до 35. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»).

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15 августа в Дагестане объявлено днем траура. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших в результате инцидента.

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