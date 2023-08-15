Пожар на АЗС в Дагестане сняли с коптера
В социальных сетях опубликованы кадры пожара на АЗС в Дагестане, сделанные с помощью коптера. Видео 15 августа появилось в распоряжении «Известий».
Взрыв и пожар на заправке в Махачкале произошли 14 августа, площадь возгорания составила 500 кв. м. К настоящему моменту огонь на АЗС ликвидирован.
По информации источника «Известий», предположительной причиной взрыва стал загоревшийся автомобиль, который находился в автосервисе рядом с заправкой.
По последним данным, 27 человек погибли, число пострадавших в результате взрыва достигло 102 человек. По информации республиканского минздрава, среди пострадавших — 13 детей.
По факту взрыва возбужденно уголовное дело. По версии СК РФ, в здании станции технического обслуживания автомобилей на перекрестке улицы Кулинская села Новокули и Федерального шоссе произошло возгорание и последующий хлопок, в результате которого пострадали и погибли люди. Также были повреждены расположенные рядом здания и автомобили.
В регионе 15 августа объявлен днем траура.