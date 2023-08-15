Variety оценила гонорар Марго Робби за роль в фильме «Барби» в $50 млн.
Актриса Марго Робби получит за роль в фильме «Барби» $50 млн в виде зарплаты и кассовых сборов. Об этом 14 августа сообщила газета Variety со ссылкой на трех источников.
При этом в Warner Bros. отказалась прокомментировать данную информацию.
Уточняется, что дополнительные финансовые бонусы из-за успеха фильма получит и режиссер картины Грета Гарвинг.
Ранее, 3 августа, стало известно, что фильм «Барби» (2023) стал самым кассовым фильмом от женщины-режиссера. Фильм Гервиг уже стал самым кассовым в текущем году, опередив такие картины, как «Стражи Галактики. Часть 3» и «Братья Супер Марио в кино».
Перед этим, 25 июля, сообщалось, что за первый уикенд «Барби» заработала в мировом прокате более $330 млн.