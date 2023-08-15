Жители Махачкалы оказали помощь пострадавшим при взрыве на АЗС

Жители Махачкалы сдают кровь для пострадавших в результате взрыва на АЗС. Об этом 15 августа сообщил корреспондент «Известий» Исрафил Исрафилов.

«В эти минуты очень много людей приходят во двор Республиканской клинической больницы, куда переводят пациентов, которые пострадали сегодня во время взрыва», — рассказал журналист.

По словам корреспондента, все пациенты находятся в нормальном состоянии, их жизни ничего не угрожает.

Он добавил, что многие пришли сдать свою кровь, привезли лекарства, воду, продукты.

Накануне сообщалось, что в Махачкале произошел пожар на автозаправке, его площадь составила 500 кв. м.

По информации источника «Известий», предположительной причиной взрыва стал загоревшийся автомобиль, который находился в автосервисе рядом с заправкой.

В Сети появились кадры момента взрыва на АЗС. На них видно, что в результате взрыва разбились стекла автомобилей, находившихся рядом.

В настоящий момент открытое горение на АЗС было ликвидировано.

В МЧС РФ указали, что в результате происшествия пострадало более 60 человек, из них 12 погибло.

По данным Минздрава Республики Дагестан, в результате взрыва на АЗС ранения получили 13 детей.

Врио главного врача Республиканской клинической больницы Махачкалы Газиявдибир Мусаев рассказал «Известиям», что на данный момент в медучреждение доставили 25 пострадавших при взрыве на АЗС, однако они еще продолжают поступать.

Первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко вылетел в регион для организации помощи пострадавшим.