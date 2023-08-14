Сторис в Telegram стали бесплатными
Telegram сделал публикацию сторис бесплатной для всех пользователей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале основатель мессенджера Павел Дуров, сообщает телеканал «Известия». Ранее услуга была доступна только для обладателей платной подписки Telegram Premium. Платформа насчитывает более 800 млн активных пользователей.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.