Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел перенес операцию

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) госпитализирован в кардиологическое отделение одной из больниц Киева и прооперирован. Об этом 14 августа в своем Telegram-канале сообщил Никита Чекман, представляющий интересы монастыря.

«Митрополита Павла сегодня срочно госпитализировали в кардиологическое отделение одной из больниц города Киева, проведено оперативное вмешательство», — написал он.

Подробности состояния здоровья митрополита Павла и его диагноз адвокат не уточнил.

Ранее, 7 августа, митрополита Павла освободили из-под стражи, за него внесли залог в размере более 33 млн гривен (около $900 тыс.). Адвокат тогда уточнил, что деньги внесло более 1 тыс. человек.

Павел поблагодарил всех причастных к его выходу из-под ареста и призвал прихожан Украинской православной церкви (УПЦ) сохранять единство.

1 апреля стало известно, что служителя культа отправили под домашний арест и запретили общаться с верующими. СБУ вменяет Павлу сотрудничество с Россией и разжигание межрелигиозной розни.

Позднее, 14 июля, Соломенский суд Киева изменил меру пресечения митрополиту Павлу с домашнего ареста на заключение под стражу до 14 августа.

Тогда митрополит Павел заявил, что предъявленные ему новые обвинения Службы безопасности Украины (СБУ) сфабрикованы. Как отметил священнослужитель, его судят за веру в Христа и за то, что он отказывается признавать раскольников из Православной церкви Украины (ПЦУ).