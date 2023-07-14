Украинский суд отправил под стражу наместника Киево-Печерской лавры

Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщило украинское издание «Страна».

Суд оставил митрополиту возможность внести залог в размере 33 млн гривен (более $900 тыс. — Ред.).

Суд арестовал священнослужителя до 14 августа. По информации украинского агентства УНИАН, священнослужитель выразил несогласие с решением суда и заявил, что у него нет денег для выплаты залога.

Ранее, 13 июля, митрополит Павел заявил, что предъявленные ему новые обвинения Службы безопасности Украины (СБУ) сфабрикованы. Как отметил священнослужитель, его судят за веру в Христа и за то, что он отказывается признавать раскольников из Православной церкви Украины (ПЦУ).

В СБУ тем временем сказали, что митрополит УПЦ вновь нарушил закон. В спецслужбе отметили, что в одном из интервью он якобы «отрицал существование Украины как суверенного государства», а также назвал ситуацию на востоке Украины гражданским конфликтом, который длится с 2014 года. Доставленный в суд митрополит заявил, что никогда не был против своей страны, а вменяющиеся ему в вину строки из проповеди вырваны из контекста.

30 июня киевский суд продлил домашний арест наместнику Киево-Печерской лавры на два месяца. До этого, 1 апреля, митрополит Павел назвал решение Шевченковского районного суда Киева о его домашнем аресте политическим заказом. По его словам, в доме нет тепла, водоснабжения и связи. Также наместник сказал в суде, что никуда не собирается сбегать. СБУ вменяет Павлу сотрудничество с Россией и разжигание межрелигиозной розни. Кроме того, ему предъявили обвинение в том, что он «проклинал президента».