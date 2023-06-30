Киевский суд продлил домашний арест митрополиту УПЦ Павлу на два месяца

Киевский суд продлил домашний арест наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павлу на два месяца. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщило издание «Страна.ua».

«Соломенский районный суд Киева продлил меру пресечения на два месяца в виде круглосуточного домашнего ареста наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу», — сказано в сообщении в Telegram-канале.

Митрополиту Павлу 1 апреля назначили два месяца домашнего ареста и запретили общаться с верующими. СБУ вменяет ему сотрудничество с РФ и разжигание межрелигиозной розни. Также священнослужителю предъявили обвинение в том, что он «проклинал президента».

30 мая адвокат митрополита Павла Никита Чекман рассказал, что СБУ круглосуточно дежурит возле дома наместника Киево-Печерской лавры без законных на это оснований. По его словам, устанавливаются все лица, которые посещают митрополита Павла. После этого всех посетителей вызывают на допрос в качестве свидетелей и обязывают воздержаться от общения. Адвокат отметил, что расценивает это как психологическое давление на митрополита и его окружение.

Позднее, 15 мая, митрополит Павел рассказал, что СБУ предлагала ему пойти на сделку — выселить монахов из монастыря в обмен на его свободу, однако он отказался. Священнослужитель также назвал свой арест политическим заказом.

Конфликт между украинскими властями и Украинской православной церковью (УПЦ) получил развитие после того, как 10 марта на сайте Киево-Печерской лавры было опубликовано предупреждение с подписью и.о. генерального директора национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Александра Рудника о том, что до 29 марта монахи должны покинуть монастырь. Сообщалось, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).