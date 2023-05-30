Адвокат рассказал о круглосуточном дежурстве СБУ у дома митрополита УПЦ Павла

Служба безопасности Украины (СБУ) круглосуточно дежурит возле дома наместника Киево-Печерской лавры митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павла, сообщил его адвокат Никита Чекман.

«Без законных на это оснований работниками СБУ осуществляется круглосуточное дежурство возле дома владыки. Устанавливаются все лица, которые посещают митрополита Павла», — написал он в своем Telegram-канале 30 мая.

После этого, по его словам, всех посетителей вызывают на допрос в качестве свидетелей и обязывают воздержаться от общения.

Адвокат отметил, что расценивает это как психологическое давление на митрополита и его окружение.

Наместнику Киево-Печерской лавры 1 апреля назначили два месяца домашнего ареста и запретили общаться с верующими. Митрополита обвиняют в оправдании действий России на Украине. СБУ вменяет ему сотрудничество с РФ и разжигание межрелигиозной розни, также священнослужителю предъявили обвинение в том, что он «проклинал президента».

Позднее, 15 мая, митрополит Павел в интервью Союзу православных журналистов рассказал, что СБУ предлагала ему пойти на сделку — выселить монахов из монастыря в обмен на его свободу, однако он отказался. Священнослужитель также назвал свой арест политическим заказом.

29 мая митрополиту продлили арест еще на 60 суток.

Конфликт между украинскими властями и Украинской православной церковью (УПЦ) получил развитие после того, как 10 марта на сайте Киево-Печерской лавры было опубликовано предупреждение с подписью и.о. генерального директора национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Александра Рудника о том, что до 29 марта монахи должны покинуть монастырь. Сообщалось, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).