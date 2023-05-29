Настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу продлили арест на 60 суток

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) останется под арестом еще на 60 суток. Об этом 29 мая сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Соломенский районный суд Киева продлил на 60 дней меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту Украинской православной церкви (УПЦ) Павлу», — сообщает портал в своем Telegram-канале.



Журналисты отмечают, что защитники священнослужителя собираются подать апелляцию на это решение.

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) 15 мая в интервью Союзу православных журналистов заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) предлагала ему пойти на сделку — выселить монахов из монастыря в обмен на его свободу, однако он отказался. Священнослужитель также назвал свой арест политическим заказом.

21 апреля сообщалось, что суд оставил под домашним арестом митрополита Павла до 30 мая.

Настоятелю Киево-Печерской лавры 1 апреля назначили два месяца домашнего ареста и запретили общаться с верующими. Согласно обвинению, которое зачитал прокурор митрополиту, священнослужителя обвиняют в оправдании действий России на Украине. СБУ вменяет ему сотрудничество с Россией и разжигание межрелигиозной розни, также ему предъявили обвинение в том, что он «проклинал президента».

Конфликт между украинскими властями и Украинской православной церковью (УПЦ) получил развитие после того, как 10 марта на сайте Киево-Печерской лавры было опубликовано предупреждение с подписью и.о. генерального директора национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Александра Рудника о том, что до 29 марта монахи должны покинуть монастырь. Сообщалось, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ.)