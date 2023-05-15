СБУ предлагала митрополиту Павлу выселить монахов из лавры в обмен на свободу

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) предлагала ему пойти на сделку — выселить монахов из монастыря в обмен на его свободу. Об этом он рассказал в интервью Союзу православных журналистов. Интервью было опубликовано в Telegram-канале в понедельник, 15 мая.

«Сотрудники Службы безопасности дважды принуждали меня пойти на компромисс — я остался бы на свободе, если бы братию выселили из лавры <…> Один из них мне сказал: «Тогда будет открыто уголовное дело». Я ответил: «Пожалуйста, я не боюсь пострадать за Христа», — сказал митрополит Павел.

Священнослужитель также назвал свой арест политическим заказом.

Настоятелю Киево-Печерской лавры 1 апреля назначили два месяца домашнего ареста и запретили общаться с верующими. Согласно обвинению, которое зачитал прокурор митрополиту, священнослужителя обвиняют в оправдании действий России на Украине. СБУ вменяет ему сотрудничество с Россией и разжигание межрелигиозной розни, также ему заявили, что он «проклинал президента».

21 апреля издание «Страна.ua» сообщило, что суд оставил под домашним арестом митрополита Павла до 30 мая.

Конфликт между украинскими властями и Украинской православной церковью (УПЦ) получил развитие после того, как 10 марта на сайте Киево-Печерской лавры было опубликовано предупреждение с подписью и.о. генерального директора национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Александра Рудника о том, что до 29 марта монахи должны покинуть монастырь. Сообщалось, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ.)