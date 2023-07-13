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Митрополит УПЦ Павел назвал сфабрикованными новые обвинения СБУ
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Митрополит УПЦ Павел назвал сфабрикованными новые обвинения СБУ

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Фото: Global look press/Str
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Наместник Киево-Печерской лавры митрополит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павел заявил, что предъявленные ему новые обвинения Службы безопасности Украины (СБУ) — сфабрикованы. Как отметил священнослужитель 13 июля, его судят за веру в Христа и за то, что он отказывается признавать раскольников из Православной церкви Украины (ПЦУ).

В СБУ в этот же день заявили, что митрополит УПЦ повторно нарушил закон. В спецслужбе указали, что одном из видеоинтервью он якобы «отрицал существование Украины как суверенного государства», а также назвал ситуацию на востоке Украины гражданским конфликтом, который длится с 2014 года.

Доставленный в суд митрополит заявил, что никогда не был против своей страны, а вменяющиеся ему в вину строки из проповеди вырваны из контекста.

«Это всё неправда, потому что я никогда не был и не буду против своего государства. То, что я проповедовал, так и буду проповедовать. Ни прокурор, ни судья никогда не были в церкви, и они не слышали эти вырванные строки из моей проповеди. Это свидетельствует о неуважении к священному сану, к верующим людям», — цитирует его слова «РИА Новости».

Он отметил, что не сможет признать раскольников из ПЦУ и никогда на это не пойдет.

«У вас суд — это одно, но есть еще Божий суд, конечный, перед которым мы все будем отвечать. Мне лучше умереть, чем предать», — заявил он.

СБУ предъявила священнику новые обвинения по статьям «Оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное должностным лицом повторно» и «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно». Наказания по ним предусматривают до восьми лет лишения свободы.

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До этого, 30 июня, Киевский суд продлил домашний арест наместнику Киево-Печерской лавры на два месяца. До этого, 1 апреля ему назначали два месяца домашнего ареста и запретили общаться с верующими. СБУ вменяет Павлу сотрудничество с РФ и разжигание межрелигиозной розни. Также священнослужителю предъявили обвинение в том, что он «проклинал президента».

15 мая митрополит Павел рассказал, что СБУ предлагала ему пойти на сделку — выселить монахов из лавры в обмен на его свободу, однако он отказался.

30 мая адвокат митрополита Никита Чекман сообщил, что сотрудник СБУ круглосуточно дежурит возле дома наместника Киево-Печерской лавры. По его словам, устанавливаются все лица, которые посещают митрополита Павла. После этого всех посетителей вызывают на допрос в качестве свидетелей и обязывают воздержаться от общения. Адвокат расценил это как психологическое давление на митрополита и его окружение.

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