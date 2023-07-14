Судим будет: наместника Киево-Печерской Лавры Павла отправили в СИЗО

Соломенский районный суд Киева 14 июля отправил в СИЗО наместника Киево-Печерской Лавры Павла. Митрополиту предъявили новые обвинения — в нарушении равноправия граждан из-за их религиозных убеждений и оправдание российских действий в отношении Украины. За это ему грозит до восьми лет лишения свободы и конфискация имущества. Ранее священника поместили под домашний арест за разжигание ненависти на религиозной почве. В РПЦ уголовное преследование священников Украинской православной церкви называют политическими репрессиями, не имеющими никакого отношения к законности. И надеются, что заведомо ложные обвинения в отношении митрополита Павла могут быть оспорены в европейских правозащитных органах .

До восьми лет плюс конфискация

Наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя) 14 июля отправили в СИЗО — накануне СБУ завила о новых обвинениях в адрес иерарха УПЦ. Ему вменяют «оправдание действий РФ» .

Суд изменил меру пресечения митрополиту с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 33 млн гривен (около 80 млн рублей. — «Известия»). Он будет находиться в следственном изоляторе до 14 августа .

Священник сказал, что не согласен с этим решением, судья приняла его под давлением людей, которые в этом заинтересованы . Он также добавил, что у него нет 33 млн гривен для залога . После оглашения митрополит попросил разрешить ему взять из машины сумку с инсулином, таблетками и Евангелием . Перед отправкой в СИЗО он передал помощникам атрибуты архиерейского достоинства — монашеский клобук, крест, посох и панагию .



Весной этого года, на фоне первых волнений вокруг Киево-Печерской Лавры, митрополит Павел был помещен под домашний арест. Его обвинили в разжигании ненависти на религиозной почве и публичных призывах к развязыванию вооруженного конфликта (ст. 161 и 436 УК Украины).

Теперь его подозревают в повторном совершении преступлений по тем же двум статьям, но уже по новым частям — о нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений и об отрицании вооруженной агрессии против Украины . За это наместнику грозит до восьми лет лишения свободы и конфискация имущества .

Поводом для новых обвинений митрополиту Вышгородскому и Чернобыльскому стало интервью, которое он дал накануне одному из украинских телеканалов. Отрывок разговора опубликовала СБУ в своем официальном Telegram-канале — в нем митрополит говорит, что у «Украины нет экономики и сельского хозяйства» и что в 2014 году украинцы «по сути воевали между собой» .

СБУ интерпретировало его слова как уголовное преступление . «В нем (в интервью) он отрицал существование Украины как суверенного государства. Также фигурант н азвал российскую вооруженную агрессию против Украины «гражданским конфликтом», продолжающимся с 2014 года» , — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, митрополит Павел якобы в нарушение запрета суда вступил в общение со свидетелем по другому уголовному делу, заявили в генпрокуратуре Украины .

Сообщение о новых пунктах обвинения митрополиту Павлу вручили 13 июля, когда он прибыл в ГСУ СБУ на допрос в качестве свидетеля по другому уголовному делу . Ему также предъявили ходатайство об изменении меры пресечения на содержание под стражей .

Информационная кампания против митрополита Павла в украинских СМИ развернулась моментально, она нарушает презумпцию невиновности обвиняемого , сообщил адвокат митрополита протоиерей Никита Чекман.

— Хочу подчеркнуть, что согласно ст. 62 конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке , — напомнил адвокат.

Он также заявил о недопустимости публичного распространения сведений досудебного расследования. Они еще не доказаны и требуют детального исследования в суде, напомнил адвокат. А в случае с митрополитом Павлом обвинения подаются как уже доказанный факт, что «приводит к искусственной манипуляции общественным мнением» , заявил он.

«Я не боюсь, мне нечего бояться…»

Юрист отметил, что для изменения меры пресечения нет оснований.

— Владыка добросовестно выполняет все свои обязанности, всегда прибывает вовремя на все запланированные допросы и другие следственные действия, находится на связи , — написал Никита Чекман.

Он также сообщил, что следователь вызвал митрополита Павла на новый допрос, который состоялся за несколько часов до рассмотрения ходатайства о помещении под стражу . Юрист расценил это как «преднамеренное психологическое давление и попытку деморализовать» иерарха .

После предъявленных новых обвинений Павел записал видеообращение. В нем он заявил, что никаких преступлений не совершал .

— Мне вменяют поддержку агрессии — я не поддерживаю агрессию. Мне вменяют разделение православной церкви — я не приношу разделение . Я все принимаю как волю Божию, без нее ничего бы не было в моей жизни, — сказал наместник лавры.

Днем 14 июля 63-летний митрополит Павел пришел к зданию Соломенского суда, поддержать его пришли верующие . В разговоре с ними священник сообщил, что власти сделали ему «подарок» — «включили свет и дали воду», он «за все благодарит Бога».

— Я не боюсь, мне нечего бояться, — сказал Павел и благословил собравшихся крестом.

Сразу после домашнего ареста Павла отстранили от руководства Киево-Печерской лаврой. На его место был назначен «исполняющий обязанности наместника», бывший ризничий обители Авраамий Лотыш, который перешел в ПЦУ (эту структуру УПЦ считает раскольнической).

На суд истории

Цель силовых акций украинских властей — окончательное изгнание верующих Украинской православной церкви (УПЦ) из Киево-Печерской лавры , заявил в связи с происходящим патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Ответственность за страдание невинных верующих ляжет на плечи организаторов террора и тех, кто попустительствовал гонениям , сказал он.

В РПЦ назвали обвинения в отношении клириков УПЦ политическими репрессиями , не имеющими никакого отношения к законности.

— Украина продолжает уничтожать Украинскую православную церковь, преследуя ее иерархов, и на это нет совершенно никакой реакции мирового сообщества , — сказал «Известиям» зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. — Думаю, что рано или поздно, как это уже бывало в истории в годы репрессий, станет очевидным, что все эти обвинения носят абсолютно преступный характер. И все те, кто связан с ними, ответят, как минимум, перед судом истории .

В РПЦ убеждены, что у краинская правовая система не предоставляет защиты верующим УПЦ. Но в РПЦ сохраняют небольшую надежду, что обвинения могут быть оспорены в европейских правозащитных органах, которые, впрочем, до сих пор молчали по поводу религиозных гонений на Украине , уточнил Вахтанг Кипшидзе.

С тем, что происходит сейчас на Украине, напрашиваются параллели из нашей общей истории , отметил в беседе с «Известиями» российский историк, кандидат богословия, профессор Алексей Светозарский.

— Тактика наступления на УПЦ во многом — калька с большевистской политики . Как будто их разрабатывали в одном центре. Это изматывающие судебные процессы, имеющие целью прежде всего вызвать шок , — рассказал он. — Это попытка сломать человека и держать его на крючке .

В качестве примеров эксперт привел громкие истории советских времен. Т ак произошло с очень популярным в рабочих кварталах митрополитом Петроградским Вениамином. 13 августа 1922 года его расстреляли по приговору Петроградского ревтрибунала. Таким же было дело против патриарха Тихона (с конца 1917 года по начало 1925 года был патриархом Московским и всея России, первый после восстановления патриаршества в России). Его привлекли к судебной ответственности за публичное осуждение декрета об изъятии церковного имущества. В конце концов патриарха освободили из-под стражи после проявления им лояльности к власти, но дело так и не прекратили .

Митрополит Павел — самая крупная фигура, против которой было возбуждено дело в связи с последними событиями , добавил Алексей Светозарский.

— Он стоит во главе братии лавры, а к ней приковано огромное внимание. Но сейчас на Украине немало авторитетных у верующих архиереев, которым создают проблемы с системой, ничего общего не имеющей с правосудием. Есть уже несколько уголовных дел . Например, против настоятеля Крестовоздвиженского собора в Ужгороде протоиерея Димитрия. Это тоже человек, который называет вещи своими именами, — добавил профессор.

Церковный взгляд на те или иные события отличается от светского, пояснил «Известиям» настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский.

— Священнослужители на Украине и в России считают, что мы одна нация. Потому что вера одна, церковь одна. Нас не разделить никаким образом. Архиереи сейчас вынуждены приноравливаться к властям, но никуда не деться от общей истории . Это государства разделились, а церковь не делилась, — сказал он.