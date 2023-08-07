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Наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла освободили под залог

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Фото: ТАСС/Петр Сивков
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Наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла освободили из-под стражи на Украине. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщил его адвокат Никита Чекман.

Он уточнил, что за митрополита внесен залог в размере более 33 млн гривен (около $900 тыс.).

«Сегодня окончательно внесен залог за митрополита Павла. Более тысячи человек заплатили средства в качестве залога за нашего владыку», — сообщил адвокат, видеообращение которого опубликовано в его Telegram-канале.

Адвокат показал кадры с освобожденным митрополитом, который находился вместе с ним в автомобиле. Павел поблагодарил всех причастных к освобождению и призвал прихожан Украинской православной церкви (УПЦ) сохранять единство.

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1 апреля стало известно, что настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу назначили два месяца домашнего ареста и запретили общаться с верующими. СБУ вменяет Павлу сотрудничество с Россией и разжигание межрелигиозной розни. Кроме того, ему предъявили обвинение в том, что он «проклинал президента».

Позднее, 14 июля, Соломенский суд Киева изменил меру пресечения митрополиту Павлу с домашнего ареста на заключение под стражу до 14 августа. Этот вердикт связан с предъявлением священнослужителю новых обвинений в том, что он усомнился в «суверенности Украины» и отрицал «агрессию» со стороны РФ. Ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Тогда митрополит Павел заявил, что предъявленные ему новые обвинения Службы безопасности Украины (СБУ) сфабрикованы. Как отметил священнослужитель, его судят за веру в Христа и за то, что он отказывается признавать раскольников из Православной церкви Украины (ПЦУ).

В СБУ тем временем сказали, что митрополит УПЦ вновь нарушил закон. В спецслужбе отметили, что в одном из интервью он якобы «отрицал существование Украины как суверенного государства», а также назвал ситуацию на востоке Украины гражданским конфликтом, который длится с 2014 года.

Митрополит, в свою очередь, заявил, что никогда не был против своей страны, а вменяющиеся ему в вину строки из проповеди вырваны из контекста.

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