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Банк России 15 августа проведет внеочередное заседание по ключевой ставке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Банк России назначил на 15 августа внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке. Об этом 14 августа сообщила пресс-служба регулятора на официальном сайте.

Отмечается, что на заседании запланировали рассмотреть вопрос об уровне ключевой ставки.

«Время публикации пресс-релиза о решении совета директоров — 10:30 мск», — уточнили в ЦБ РФ.

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Ранее в этот день курс доллара на Мосбирже впервые с марта 2022 года превысил 101 рубль, евро — 110 рублей. Заседание было назначено регулятором на фоне этих событий.

Вместе с этим Банк России сообщал, что падения курса рубля не создает угрозы для финансовой стабильности РФ. Регулятор также уточнил, что действия по денежно-кредитной политике (ДКП) будут направлены на то, чтобы нейтрализовать последствия повышения курса для стабилизации инфляции на цели 4% в 2024 году.

11 августа финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал «Известиям», что поддержку российской нацвалюте могут оказать повышение Центробанком ключевой ставки, а также жесткая риторика регулятора.

21 июля на заседании Банк России поднял ключевую ставку на 1 п.п., до 8,5% годовых из-за инфляционного давления. Ставка не повышалась с сентября 2022 года.

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