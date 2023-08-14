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В Киеве завершена установка трезубца на монумент «Родина-мать»

«Страна. ua»: монтаж трезубца на монумент «Родина-мать» завершен
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Фото: соцсети
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В Киеве завершен монтаж трезубца на монумент «Родина-мать». Об этом 14 августа сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Монтаж трезубца на монументе «Родина-мать» завершен. На данный момент продолжаются работы по демонтажу оборудования, лесов, которым поднимали трезубец на монумент», — говорится в Telegram-канале издания.

Работы обошлись Украине в 23 млн гривен (61,1 млн рублей).

Издание также опубликовало видеозапись и фотографии. На них видно, что на щите, который статуя держит в левой руке, появилось изображение трезубца. Также кадры демонстрируют, как рабочие разбирают оборудование, которое использовалось для монтажа элемента.

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Ранее, 26 июля, начался демонтаж герба СССР с этого монумента. Тогда же указывалось, что столичные власти планируют на его месте установить трезубец. При этом украинский трезубец должен был появиться на монументе еще 5 августа, однако работы приостановили из-за плохой погоды. На следующий день элемент удалось поднять на монумент.

Позже, 29 июля, генеральный директор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук уточнил, что ученый совет музея принял решение переименовать монумент в «Украина-мать». Аргументами в пользу переименования статуи стали создание монумента на Украине местными рабочими, инженерами и учеными. Савчук назвал статую уникальным памятником науки и техники.

Через несколько дней, 4 августа, скульптор Алексей Пергаменщик, который принимал участие в работе над проектом по демонтажу со щита статуи герба СССР и его замене на трезубец, предложил убрать оставшиеся элементы советской символики — звезды — с монумента.

На Украине с 2015 года проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

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