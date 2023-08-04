На Украине призвали снять звезды с монумента «Родина-мать»

Оставшиеся элементы советской символики могут снять с монумента «Родина-мать» в Киеве. Об этом 4 августа сообщил скульптор Алексей Пергаменщик в эфире «Днепр ТВ».

Отмечается, что Пергаменщик участвовал в работе над проектом по демонтажу со щита статуи герба СССР и его замене на трезубец.

«Есть вопрос к звездочкам, которые находятся на гарде меча. Я бы заменил гарду меча на такую, которая была у князя Владимира и Святослава. Добавил бы те же орнаменты времен Владимира, которые лежат у нас в музеях артефактов, а сама форма меча совпадает», — сказал скульптор.

Ранее, 29 июля, гендиректор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук сообщил, что монумент переименуют из «Родины-мать» в «Украину-мать».

Демонтаж герба СССР с монумента «Родина-мать» в Киеве начался 26 июля.

На Украине с 2015 года проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.