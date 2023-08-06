В Киеве установили трезубец на щит монумента «Родина-мать»

В Киеве подняли и установили трезубец на щит монумента «Родина-мать». Об этом сообщает в воскресенье, 6 августа, украинское издание «Страна».

Отмечается, что в настоящее время работы по установке панелей щита продолжаются.

Установка трезубца на памятник вместо герба СССР была запланирована на субботу, 5 августа, но позднее в тот день украинские СМИ сообщили, что работы задерживаются из-за плохой погоды. Трезубец в итоге был поднят лишь на 24 м, при этом высота монумента составляет 102 м.

Демонтаж герба СССР с монумента «Родина-мать» начался 26 июля. Тогда сообщалось, что на месте советского герба, который располагается на щите скульптуры, власти украинской столицы планируют установить трезубец.

Генеральный директор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук 29 июля сообщил, что монумент переименуют в «Украину-мать».

Спустя несколько дней, 4 августа, скульптор Алексей Пергаменщик предложил убрать оставшиеся элементы советской символики в виде звезд с монумента. Отмечалось, что Пергаменщик участвовал в работе над проектом по демонтажу со щита статуи герба СССР и его замене на трезубец.

На Украине с 2015 года проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.