Реклама
Прямой эфир
Мир
Экс-советник Пентагона предрек скорый отказ США от Украины
Мир
В США назвали глупым заявление Британии о мешающих ВСУ кустах
Экономика
Белоусов заявил о готовности РФ к старту отрасли беспилотных авиационных систем
Армия
ВС РФ уничтожили около 100 боевиков ВСУ на краснолиманском направлении
Мир
В Германии призвали Берлин к нейтралитету в конфликте на Украине
Мир
Канада приостановит оказание финансовой помощи правительству Нигера
Мир
Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну в случае переизбрания
Общество
Штормовое предупреждение объявили в Приморье из-за дождей
Общество
Михаила Николаева похоронят 8 августа в родном селе Октемцы
Общество
Пожар в здании донецкого университета локализован
Мир
В США назвали Украину выгребной ямой из-за поддержки Вашингтона
Мир
Трамп допустил обострение ситуации вокруг Тайваня из-за Байдена
Мир
Пережившие удар по Хиросиме обратились с требованием к Кисиде

В Киеве установили трезубец на щит монумента «Родина-мать»

0
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Киеве подняли и установили трезубец на щит монумента «Родина-мать». Об этом сообщает в воскресенье, 6 августа, украинское издание «Страна».

Отмечается, что в настоящее время работы по установке панелей щита продолжаются.

Установка трезубца на памятник вместо герба СССР была запланирована на субботу, 5 августа, но позднее в тот день украинские СМИ сообщили, что работы задерживаются из-за плохой погоды. Трезубец в итоге был поднят лишь на 24 м, при этом высота монумента составляет 102 м.

«Я против сноса любых памятников, в том числе Ленину»
Скульптор Андрей Ковальчук — о вандализме в Европе, спа для монумента и Матери-России в Севастополе

Демонтаж герба СССР с монумента «Родина-мать» начался 26 июля. Тогда сообщалось, что на месте советского герба, который располагается на щите скульптуры, власти украинской столицы планируют установить трезубец.

Генеральный директор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук 29 июля сообщил, что монумент переименуют в «Украину-мать».

Спустя несколько дней, 4 августа, скульптор Алексей Пергаменщик предложил убрать оставшиеся элементы советской символики в виде звезд с монумента. Отмечалось, что Пергаменщик участвовал в работе над проектом по демонтажу со щита статуи герба СССР и его замене на трезубец.

На Украине с 2015 года проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023