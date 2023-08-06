В Киеве приостановили работы по установке трезубца на монумент «Родина-мать»

На монументе «Родина-мать» в Киеве приостановили монтаж украинского трезубца вместо герба СССР. Об этом 5 августа сообщило агентство «Укринформ».

«Тризуб подняли на 24 м. Работу задержали из-за плохой погоды и массированного обстрела Украины», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

По данным украинского СМИ, украинский герб должны поднять сегодня в воскресенье, 6 августа.

Демонтаж герба СССР с монумента «Родина-мать» в Киеве начался 26 июля. Сообщалось, что позже на месте советского герба, который располагается на щите скульптуры, власти украинской столицы планируют установить трезубец.

29 июля гендиректор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук сообщил, что монумент переименуют из «Родины-мать» в «Украину-мать».

Позднее, 4 августа, скульптор Алексей Пергаменщик предложил убрать оставшиеся элементы советской символики в виде звезд с монумента «Родина-мать». Отмечается, что Пергаменщик участвовал в работе над проектом по демонтажу со щита статуи герба СССР и его замене на трезубец.

На Украине с 2015 года проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.