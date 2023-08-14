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«Ханун» в лето: тропический шторм затопил Уссурийск

Циклон привел к сильнейшему за последние годы разливу воды
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Наводнения в Приморье
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Тихоокеанский тайфун «Ханун» обрушился на Приморье. О масштабах наводнения и работе спасателей в зоне бедствия — в фотогалерее «Известий»
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Наводнения в Приморье
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
«Ханун» прозвали странным из-за его непредсказуемой траектории движения
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Тайфун зародился на Филиппинах и дошел до Китая, однако внезапно развернулся в сторону Японии, после чего достиг Приморского края
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Наводнения в Приморье
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
В отдельных районах Приморья за трое суток выпало до 188 мм осадков
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Наводнения в Приморье
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
В результате поднялся уровень местных рек — например, река Раздольная достигла 10 м и вышла за пределы дамбы
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Наводнения в Приморье
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Из-за паводков около 6 тыс. человек остались без энергоснабжения
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Наводнения в Приморье
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Власти ввели режим ЧС в 14 муниципалитетах
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Наводнения в Приморье
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Больше всего пострадал Уссурийск — второй по величине город Приморья
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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
По причине катаклизма прервана подача газа к Вечному огню
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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Сейчас в городе находятся три пункта временного размещения
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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Спасатели эвакуируют местных жителей и доставляют гуманитарную помощь
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Наводнение признано крупнейшим за последние 10 лет
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Наводнения в Приморье
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По предварительным оценкам, затоплено 35-40% территории
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