Стихия без берегов: что происходит в затопленном Пекине
Стихия без берегов: что происходит в затопленном Пекине
2023-08-01 16:08:24
2023-08-01 16:08:24
2023-08-01 16:08:24
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В столице Китая произошло наводнение после длительных ливней
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cfoto
В Китае река Юдинхэ вышла из берегов и затопила столицу страны Пекин. Жертвами стихийного бедствия уже стали 11 человек, по меньшей мере 27 пропали без вести. Подробнее о ситуации — в галерее «Известий»
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Фото: AP Photo/Andy Wong
Причиной катастрофического наводнения стали необычно сильные ливни, пролившиеся в регионе
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Фото: AP Photo/Ng Han Guan
Вода затопила и разрушила здания в китайской столице
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Фото: REUTERS/Thomas Peter
Затопленные машины на улицах Пекина
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Фото: REUTERS/Thomas Peter
Житель китайской столицы на плечах переносит ребенка через затопленную улицу
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Фото: AP Photo/Ng Han Guan
Сильные ливни, продолжавшиеся несколько дней, стали одним из следствий тайфуна «Доксури»
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Фото: REUTERS/Thomas Peter
Спасательная операция разворачивается на улицах города
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Фото: AP Photo/Ng Han Guan
В результате циклона в районе столицы Китая выпало до 700 мм осадков за три дня
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Фото: REUTERS/Thomas Peter
В Пекине и пригородах нарушено снабжение, люди вынуждены стоять в очередях, чтобы получить питьевую воду
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Фото: REUTERS/Thomas Peter
По данным властей, всего пострадало более 44 тыс. человек в 13 районах столицы
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Фото: AP Photo/Ng Han Guan
Еще 127 тыс. человек эвакуировали из районов, признанных небезопасными
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Фото: REUTERS/Thomas Peter
Жители города идут по затопленным улицам
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Фото: REUTERS/Thomas Peter
Власти просят жителей по возможности не выходить из дома и не рисковать собой
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