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Медики успешно извлекли неразорвавшийся снаряд от РПГ-26 из ноги солдата

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Фото: Министерство обороны РФ
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Хирурги Ивановского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) в зоне проведения спецоперации извлекли неразорвавшийся снаряд от ручного противотанкового гранатомета РПГ-26. Боеприпас застрял в голеностопе раненого военнослужащего, доставленного с передовой. Минобороны 14 августа показало, как проводилась уникальная операция.

Операция по извлечению боеприпаса из тела десантника длилась около часа. Военные врачи успешно извлекли снаряд, жизни военнослужащего сейчас уже ничего не угрожает.

Медики отметили, что конечность пациента спасли, несмотря на повреждение артерий, кровоток наладили, стабилизировали ногу средствами внешней фиксации. Пациент стабилен, передан на дальнейшую реабилитацию.

«Данная операция очень серьезная, производится под общим наркозом. До наркоза, конечно, пытаешься отвлечь пациента, спросить, может, анекдот какой новый знает. Это важно, так как психологически пациенты поступают очень загруженные, думают о ранении, как там и что, останется ли конечность, как жить дальше — с пациентами нужно работать всегда», — поделился участник операции, медицинский брат хирургического отделения 36-го отдельного медицинского отряда Ивановского гвардейского соединения ВДВ гвардии старший сержант Андрей Алексеев.

Из-за сложности и большого риска в мире насчитываются единицы успешно проведенных операций по извлечению таких боеприпасов. Военные медики Ивановского соединения ВДВ, проявляя мужество и героизм, с риском для собственной жизни успешно проводят опасные операции и спасают раненых боевых товарищей, называя это своими обычными рабочими буднями — делом, ради которого они прибыли в зону СВО.

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В конце июля «Известия» сообщали о еще одной уникальной операции по извлечению неразорвавшегося снаряда. Военный ВДВ в зоне СВО получил ранение при вражеском обстреле и был доставлен в больницу. При осмотре врачи обнаружили, что в ноге бойца застрял не успевший разорваться снаряд.

10 апреля стало известно, что в Центральном военно-клиническом госпитале имени Вишневского военные медики провели уникальную операцию по извлечению пули из сердца военнослужащего, раненного на передовой. По словам кардиохирурга, пациент выздоравливает и идет на поправку.

В марте российские кардиохирурги провели успешную операцию по удалению осколка из сердца получившего ранение участника спецоперации. Идущий на поправку военный по имени Владимир рассказывал, что через несколько дней после операции связался с бойцами отряда — все желали выздоровления.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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